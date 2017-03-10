В Коми соберутся парламентарии Северо-Запада России

15 марта в Сыктывкаре состоится 41-е заседание президиума Парламентской ассоциации Северо-Запада России. В мероприятии примут участие председатели законодательных собраний Архангельской, Псковской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Мурманской областей, Республики Карелия и Ненецкого автономного округа.

Как отметила председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, члены президиума ПАСЗР обсудят проблемы, актуальные для всех регионов Северо-Запада России.

– Это вопросы, связанные с лечением орфанных заболеваний, обеспечением охраны общественного порядка, развитием спорта и градостроительной деятельностью. Также нам предстоит утвердить план работы ПАСЗР на 2017 год и проанализировать реализацию решений конференции ассоциации, – рассказала Надежда Дорофеева.

В ходе визита в республику члены президиума ассоциации посетят «Монди Сыктывкарский ЛПК», а также ознакомятся с работой социально-оздоровительного центра «Максаковка» и отделения «Забота» республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов.