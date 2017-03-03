Местная продукция пробивается на прилавок с боем

О том, как продвинуть продукты, произведенные в Коми, на прилавки местных магазинов и заставить крупные торговые сети уважать наши молоко, хлеб и мясо, шла речь на очередном заседании дискуссионного клуба «Единой России» в сыктывкарском офисе партии.

Заявленную тему «Выбирай наше: актуальные проблемы поддержки местного товаропроизводителя» в регионе обсуждают уже лет десять на самых разных уровнях. Особенно жаркие дискуссии случаются во время встреч местных производителей с представителями торговых сетей. На сей раз, однако, сетевиков на встрече не наблюдалось.

– Есть ли у вас ощущение, что в торговых точках в последнее время стало меньше местной продукции? – обратился к участникам дискуссии ее модератор, член Общественной палаты Коми Григорий Спичак.

На минуту воцарилась тишина. Наконец, слово решился взять руководитель проекта «Комиферма» Алексей Сандригайло, который поделился своими наблюдениями, что сыктывкарскую минеральную воду сейчас не везде купишь, продукция «Зеленецкой» фактически есть только в фирменных магазинах. В общем, после того как закрылась местная сеть «Ассорти», дела идут хуже. Наверное, ритейл не берет местную продукцию, потому что не может получать ее в желаемых объемах и ценах.

Алексей Сандригайло тем временем озвучил возможный рецепт спасения некрупного производителя: в Усть-Куломском районе администрация договорилась с одним из магазинов, чтобы выделили бесплатно витрину под продажу мяса от местного фермера, разработали ему бренд. В результате мясо идет нарасхват, люди довольны, сейчас фермер уже платит за предоставляемую площадь, но немного. Надо распространить такой опыт на другие муниципалитеты.

Экс-министр сельского хозяйства Коми, а ныне руководитель ОАО «Агрокомплекс» Сергей Чечеткин резюмировал, что все дело в вечном противоречии: производитель хочет продать свой товар дороже, а представитель торговой сети – купить дешевле. И если сетевику выгоднее покупать что-то за пределами региона, он так делать и будет, а вопросы свежести продуктов отходят на второй план. Можно обязать торговые сети брать местную продукцию (закон о торговле это диктует), но они с легкостью эти обязательства обходят: закупают символическую партию, допустим, два килограмма куриной грудки, а потом выставляют ее на прилавке с такой ценовой накруткой, что покупатель предпочитает взять ту же грудку, привезенную из другого конца России.

Птицефабрика «Зеленецкая» 80 процентов своей продукции продает в фирменных магазинах, потому что иначе бы пришлось отправлять мясо и колбасы в Пермь, где их «расфасуют» по фурам, а потом обратно в Коми отправят в комплекте с товарами других компаний. Представитель «Зеленецкой» Константин Поздеев подтвердил, что если сеть и берет товар, то накручивает на цену процентов 50-90, а потом заявляет: «Ваше не берут». А прогибы под сетевиков ничем хорошим не заканчиваются, например, «Акашево», чьей курятиной заполнена львиная доля магазинов в Сыктывкаре, недавно обанкротилось.

По мнению Сергея Чечеткина, с этой бедой можно справиться при помощи законов, как федеральных, так и региональных. Нужно сделать так, чтобы и производителю было выгодно сдавать свою продукцию в магазин по доступной цене (в обмен на дотации), и торговец цены слишком не накручивал.

– А почему у Кировской области не так? – поинтересовался Григорий Спичак, вспомнив об обилии соседских товаров на наших прилавках.

– Там объемы производства другие. Например, молока они производят столько, что и самим хватает, и на продажу, – пояснил Сергей Чечеткин.

Он отметил при этом, что сельское хозяйство на севере соседнего региона по большей части свернулось – невыгодно из-за климатических условий. А север Кировской области – это то же самое, что юг Коми.

Но Григорий Спичак посчитал, что секрет успеха кировчан еще и в том, что у них на рекламу и продвижение денег не жалеют.

Молчавшая до сей поры гендиректор АО «Сыктывкарпиво» Ирина Май подтвердила, что путь для кировской продукции в республику чуть ли не танками пробивают, а наши товары на соседский рынок забросить практически нереально – не пускают. Но она и не против, чтобы на прилавках Коми стояла чужая продукция, главное, чтобы местная с ней соседствовала, а покупатель сам разберется.

– Столько лет мы уже это все обсуждаем, а все равно опоздали. Тридцать лет назад я говорила: «Нам нужен региональный рынок, а не базар». А все без толку. И сейчас то же. Столько дел у меня на работе, а я тут сижу, – сожалела о потраченном времени Ирина Май.

Заодно она поинтересовалась, чем занимаются в Госдуме лоббисты от «Единой России», которые могли бы тоже позаботиться о местных товаропроизводителях.

– Можно я за партию отвечу? – оживился представитель партии Захар Волокитин. – Цель наших дискуссионных клубов как раз выработать рекомендации. То, что сегодня обсуждалось, ляжет на стол нашим депутатам Ивану Медведеву и Ольге Савастьяновой.

Начальник отдела минсельхозпрода Коми Виктория Куцевич, впрочем, посчитала, что такие материалы нужно еще и депутату Госдумы Ирине Яровой отправить, которая за проект «Честная цена» отвечает.

На том и порешили: выработать законодательные инициативы и передать их депутатам. Кроме того, порекомендовать муниципалам обратить внимание на усть-куломский опыт с магазином. А также учить фермеров продвигать свою продукцию, которая свежа и хороша, и употреблять ее патриотично.

Позже Сергей Чечеткин пояснил журналисту «Республики», что именно стоит предложить в качестве законодательных инициатив. Во-первых, торговые сети должны не просто брать на реализацию местную продукцию, нужно еще ограничить торговую наценку – максимум 15 процентов, а никак не 50 и выше. Во-вторых, нужно законодательно прописать, чтобы местная продукция имела в магазинах те же условия размещения, что и привозная. В качестве примера, как быть не должно, Сергей Чечеткин привел сыктывкарский магазин, где местную «молочку» запихивают на нижние полки, где ее толком не видно, а на уровне глаз покупателя стоит продукция из других регионов. В-третьих, на федеральном уровне нужно активно внедрять «карточную» систему, когда малообеспеченным слоям населения будет выгоднее покупать российскую продукцию, а не зарубежную. Регионы, в свою очередь, могут внедрять такие карточки для покупки местных молока, хлеба и т.д.

Анна ПОТЕХИНА

Фото БНК