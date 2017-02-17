Народный фронт ждет добровольцев

ОНФ приглашает граждан принять участие в новых проектах по улучшению качества жизни

К совместной борьбе с несанкционированными свалками, «убитыми» дорогами и запущенными дворами призвали жителей республики представители республиканского отделения Общероссийского народного фронта. Речь об этом шла 16 февраля на заседании регионального штаба ОНФ.

В 2017 году Народный фронт начинает в республике реализацию трех проектов, направленных на то, чтобы мотивировать активистов на улучшение условий проживания в своих муниципалитетах. Приуроченный к Году экологии проект «Генеральная уборка» разработан по результатам обсуждения проблемы незаконных свалок в России на Форуме действий ОНФ в 2016 году. На форуме президент страны Владимир Путин выступил за создание общественной интернет-карты, на которой любой пользователь интернета мог бы обозначить незаконную свалку или полигон и оставить об этом свое сообщение.

По замыслу интерактивная карта должна стать настольной картой для представителей власти и надзорных ведомств. А для граждан этот проект станет своего рода общественной службой «одного окна», куда они могут обратиться с просьбой ликвидировать выявленные ими несанкционированные свалки. Для этого необходимо указать координаты свалки, сопроводив их фото- или видеоматериалами, а также уточнить свою готовность лично принять участие в ликвидации объекта.

В свою очередь «фронтовики» будут проводить проверки обращений граждан, организовывать выезды к местам несанкционированных свалок. Если информация подтвердится, члены ОНФ инициируют мероприятия по ликвидации незаконного полигона. Это позволит ускорить процесс, минуя чиновничьи барьеры. Жителям не надо будет составлять обращения и отправлять их в органы власти. Ведь не секрет, что нередко, пользуясь юридической безграмотностью людей, которые не умеют правильно составить обращение, чиновники просто отказывают в рассмотрении подобных жалоб. Координатором проекта в Коми назначен руководитель группы по проблемам экологии и защиты леса Михаил Ковалев. «Фронтовики» надеются на то, что после того как инициатором этой идеи выступило руководство страны, возможно, федералы начнут выделять какие-то деньги на решение столь важной проблемы. Хотя бы в Год экологии.

Однако убрать свалки – это еще полдела. Важно переработать мусор, который не разлагается естественным образом. Ведь основной составляющей мусора в последние годы стали пластиковые банки и бутылки, которые разлагаются не одну сотню лет, отравляя окружающую среду. При сжигании они выделяют ядовитые вещества, поэтому остается одно – перерабатывать. В переработке нуждается и бумага, так как за последние 20 лет рост количества бумажных отходов составил 70 процентов от общего количества мусора.

О положительном опыте раздельного сбора мусора рассказал директор ООО «ПВС» Александр Неськин. Проект по раздельному сбору мусора организация запустила в апреле 2014 года при поддержке администрации Эжвинского района Сыктывкара. Сначала в Эжве появился один контейнер для макулатуры. Жители активно поддержали это нововведение, и было решено изготовить самостоятельно дополнительные контейнеры и частично закупить их. Сегодня в Эжве обслуживается 78 контейнеров для сбора макулатуры и пластика. В среднем макулатурный контейнер собирает 300 кг бумаги в месяц, а это 280 сохраненных деревьев. Пластика в месяц собирается один кубометр. Пример Эжвы поддержали в поселке Зеленец. По мнению Александра Неськина, нужно расширять сферу действия проекта по раздельному сбору мусора.

Еще один проект «Карта убитых дорог», по мнению «фронтовиков», позволит с помощью активных граждан улучшить качество дорог. Руководитель проекта – Роман Литвин. Оставить свои пожелания и замечания по поводу качества того или иного участка дорог граждане смогут на сайте www.dorogi-onf.ru. Здесь же будет размещаться информация о планах по ремонту дорог в муниципалитетах. Любой заметивший халатное отношение дорожных ремонтников, сможет оставить об этом свою информацию на сайте. После наполнения карты будут составлены рейтинги дорог или их участков для первоочередного ремонта. Списки направят в администрации муниципалитетов. В конце 2017 года будут составлены рейтинги российских субъектов по учету мнения граждан при проведении дорожных работ и оперативности устранения локальных дорожных дефектов.

Третий проект касается благоустройства городской среды. Как высказывались в ходе обсуждения члены штаба, в Сыктывкаре сегодня ни в одном микрорайоне нет зеленых зон. Не приспособлены для отдыха и дворовые территории. В конце 2016 года советом при президенте страны по стратегическому развитию и приоритетным проектам был утвержден проект «Формирование комфортной городской среды». На программы благоустройства из федерального бюджета в этом году будет выделено 20 миллиардов рублей. Коми также удалось войти в этот проект. Кроме того, президент поручил внести в российское законодательство изменения, которые позволят учитывать мнение граждан при разработке правил благоустройства городской среды.

В связи с этим в ОНФ начнет работу Центр мониторинга благоустройства городской среды. Он будет работать по двум направлениям: первый касается благоустройства придомовых территорий, второй будет направлен на создание комфортных городских зон отдыха.

С января по март ц ентр мониторинга планирует проведение обучающих вебинаров и сессий, выпустит 10 тысяч брошюр и методичек с пошаговым описанием, как гражданам включить свой двор в муниципальные программы по благоустройству.

На втором этапе – с апреля по октябрь – будут выявляться лучшие и худшие практики взаимодействия межведомственных и общественных комиссий с гражданами. Активисты ОНФ проверят качество работ по благоустройству и их соответствие пожеланиям граждан. На третьем этапе – с ноября по декабрь – центр мониторинга продолжит рейды. По их итогам будет выпущен сборник лучших практик благоустройства.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА