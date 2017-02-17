Детская онкология в большинстве случаев излечима

Более восьмидесяти процентов детей с заболеваниями кроветворной системы поддаются лечению, но от саркомы в год в республике погибает два-четыре ребенка. Вопросы детской онкологической патологии поднимались на прямой линии Общественной приемной главы Коми накануне Международного дня защиты детей с онкозаболеваниями.

Как отметил главный внештатный детский онколог Минздрава РК Андрей Карманов, уровень заболеваемости онкологией у детей за 2016 год составил 15,5% на 100 тысяч детского населения. По России в среднем этот показатель составляет 12,5 на 100 тысяч. За прошлый год количество выздоровевших снизилось до 2,5 случая, по России этот показатель составляет 3,8 на 100 тысяч.

Детские онкологи, подчеркнул Андрей Карманов, не любят слово «выздоровевшие», а предпочитают более смикшированную терминологию, как «находящиеся в состоянии длительной ремиссии», так как рак порой может возвращаться. Лучше всего лечатся заболевания крови при условии раннего выявления: выживает более 80 процентов. Если говорить в целом об онкологических заболеваниях у детей, независимо от стадий и локализации, в среднем выживаемость составляет 72-75 процентов.

Детская онкология разительно отличается от взрослой. Если у взрослых преобладают новообразования из эпителиальной ткани – карциномы (рак), то у детей наиболее часто возникают опухоли из соединительной ткани – саркомы.

В структуре заболеваний самой распространенной онкологической патологией (до 40 процентов из всех заболевших детей) считается рак органов кроветворения – лейкозы. Второе место – солидные опухоли, среди которых лидируют заболевания центральной нервной системы (локализация опухоли в головном мозге). Встречаются также опухоли почек, печени, глаз, костей, других органов и тканей. Многие опухоли имеют эмбриональную природу, то есть возникают из зародышевых тканей.

В чем причины появления онкологии у детей, медики однозначно сказать не берутся, как и со взрослым раком, объяснение видят в совокупности множества различных факторов. Ежегодно в республике выявляется 30 первичных случаев детской онкопатологии. В постоянном режиме лечатся 100 детей, с учетом повторных курсов – порядка 250, то есть в среднем каждый ребенок проходит два с половиной курса.

Лечение зависит от сложности патологии. Дети с лейкемией проходят беспрерывный курс восемь-девять месяцев.

В 2011 году в Республиканской детской клинической больнице было воссоздано онкологическое отделение, куда из кардиологического диспансера переведены места для детей, больных лейкозами, что позволило расширить лечебную базу. Тем не менее, как считает детский онколог, отделение нуждается в дополнительных площадях для создания зоны комфорта.

По словам Андрея Карманова, эффективность лечения больных лейкемией неуклонно растет, в том числе за счет совершенствования схем химиотерапии. Хуже обстоят дела со злокачественными образованиями, в год от них погибает два-четыре ребенка.

Специалисты отделения тесно сотрудничают с центральными федеральными институтами – Центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и онкоцентром института имени Николая Блохина. Непосредственно в центры ребенок отправляется только в случае необходимости сложного хирургического вмешательства или для проведения высокодозной химиотерапии с последующей трансплантацией костного мозга. Подобные случаи нечасты, в прошлом году в федеральный центр для пересадки костного мозга был отправлен один ребенок. Что касается лечения за рубежом, то за все годы существования отделения лишь одному ребенку потребовалась операция, которую могли сделать только в Германии.

Как предупредить угрозу онкопатологии и не дать опасному заболеванию завладеть ребенком, спрашивали граждане, позвонившие на прямую линию. По словам участкового педиатра сыктывкарской детской поликлиники № 2 Дениса Железова, прежде всего это «онконастороженность» в поликлиническом звене. Если у ребенка вялость, головные боли, непонятное течение банальных респираторных заболеваний, не укладывающихся в клиническую картину, рвота, понос без видимых причин – это повод бить тревогу. Тем более что еще одна особенность некоторых видов опухолей у детей – их стремительный рост, некоторые виды сарком за 12 часов могут увеличиться в два раза.

До семи лет все дети в обязательном порядке проходят медобследование, где важно серьезное внимание обратить на анализы крови, УЗИ. Но и после семи лет ребенка педиатры настоятельно рекомендуют родителям периодически отправлять свое чадо на диспансеризацию, а в старших классах не пренебрегать осмотрами гинеколога и андролога.

Сложность детской онкологии, подчеркнули специалисты, в ее разнообразии. Любое образование на пятке, спине, где угодно – должно быть тщательно исследовано. К этому же подготовлены и районные врачи. Любое сомнение – повод позвонить в отделение детской онкопатологии РДКБ с описанием клинической картины. И если сомнения возникнут и у специалистов на другом конце провода, ребенок будет немедленно госпитализирован по соответствующему профилю.

Марина Щербинина