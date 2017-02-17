В Коми создана энциклопедия ГУЛАГа

Наша республика стала первым российским регионом, где подготовлена и издана региональная энциклопедия ГУЛАГа. Презентация нового издания прошла в Сыктывкаре в минувшую пятницу. Вышедший том энциклопедического справочника «Гулаг в Коми АО – Коми АССР» стал первой частью двенадцатого тома Коми республиканского мартиролога жертв политических репрессий «Покаяние».

– В этом энциклопедическом справочнике будет отражена вся история ГУЛАГа на территории Коми АССР, – рассказал о книге ее редактор, председатель республиканского фонда жертв политических репрессий «Покаяние» Михаил Рогачев. – А так как наш край был одним из самых больших островов архипелага ГУЛАГ, то книга получилась большой. Пришлось разделить справочник на два тома. Сегодня мы представляем первый том, в котором опубликованы статьи от А до Л.

В первый том энциклопедии вошло 664 статьи. Из них более пятисот персоналий, остальные – тематические статьи. В персоналиях – жизнь и судьба известных писателей, ученых, режиссеров, артистов и т.д. Все они отбывали сроки в Коми АССР по политическим статьям, и все были реабилитированы.

– Это только малая часть тех, о ком хотелось бы написать, – отметил Михаил Рогачев. – Поэтому справочник можно дополнять бесконечно.

Также в книгу вошли дополнительные материалы: библиографический указатель «Исправитель-но-трудовые лагеря в Коми АО – Коми АССР» и статья «История политических репрессий в экспозициях Национального музея Коми».

Над книгой работало более тридцати авторов. Больше всего статей Михаила Рогачева, около сотни статей написал библиофил Анатолий Попов.

По словам Михаила Рогачева, книга будет интересна широкому кругу читателей. Только вот тираж для энциклопедического издания у нее невелик – всего 800 экземпляров. В этом году Михаил Рогачев и его соратники продолжают работу над вторым томом справочника. Его планируют издать аналогичным тиражом. Двухтомник дополнит электронное издание.

Артур АРТЕЕВ

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