Виктор Попов приговорен к строгому режиму

25 января Княжпогостский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя районной администрации Виктора Попова. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении через посредника взятки в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Республики Коми. По сведениям надзорного ведомства, в 2011 году Попов, будучи руководителем администрации Княжпогостского района, вопреки закону передал в аренду ООО «Артстройсервис» земельные участки на территории поселений Емва, Тракт, Синдор, Иоссер и Чиньяворык.

Попову было достоверно известно, что указанные участки необходимы организациям, осуществляющим строительство объекта «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок (первая очередь)». Представители этих предприятий обращались в районную администрацию с просьбой о предоставлении в аренду участков, однако им было отказано. В дальнейшем указанные земли в субаренду им передало ООО «Артстройсервис» по стоимости, превышающей арендные платежи в бюджет в двести раз. Доход ООО «Артстройсервис» от этих операций превысил 15 миллионов рублей. При соблюдении предусмотренной законом процедуры распоряжения земельными участками эта сумма могла поступить в бюджет района и сельских поселений. За эти, а также другие незаконные действия Попов через посредника получил от руководителя ООО «Артсройсервис» взятку в размере двух миллионов рублей.

Суд признал Попова виновным в инкриминированных деяниях и назначил ему наказание в виде восьми лет и трех месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 10,2 миллиона рублей. По гражданскому иску прокуратуры Коми суд взыскал с Попова в пользу бюджета 15,1 миллиона рублей. Сумма взятки в размере двух миллионов рублей конфискована в доход государства. Попов взят под стражу в зале суда. Пока приговор в законную силу не вступил.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото предоставлено прокуратурой Коми