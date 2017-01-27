Игорю Терентьеву добавили «статью»

Депутату Госсовета Коми, бывшему начальнику республиканского управления противопожарной службы и гражданской защиты Игорю Терентьеву, находящемуся под стражей, вменяется еще один криминальный эпизод – присвоение в крупном размере. Эту информацию подтвердили в региональном следственном управлении СК России.

Напомним, ранее Игорю Терентьеву было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении имущества в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2011 году начальник управления противопожарной службы и гражданской защиты региона создал в этой организации фонд неучтенных денежных средств, куда сотрудники учреждения, которым начислялись надбавки «за интенсивность и высокие результаты работы», сдавали полученные деньги.

В общей сложности за 2012-2016 годы в фонд поступило более 14 миллионов рублей. В личных целях Игорь Терентьев присвоил из фонда не менее 1,5 миллиона рублей.

Людмила ВЛАСОВА