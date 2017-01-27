Дело Михаила Евдокимова в суде

Заместитель прокурора Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя региональной контрольно-счетной палаты Михаила Евдокимова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По информации прокуратуры, с мая 2011 по август 2015 года Едокимов получал от первого заместителя главы республики Алексея Чернова, который сейчас находится под следствием по «делу Гайзера», взятки. В общей сложности председателю КСП было передано 7,8 миллиона рублей. За это Евдокимов сообщал Чернову информацию о ходе и результатах проверок, проводимых контрольно-счетной палатой, согласовывал с ним возможность направления отчетов о проверках в правоохранительные органы.

Кроме того, по указанию Чернова экс-председатель КСП не направил в правоохранительные органы ряд актов и отчетов о результатах проверок. Расследование по делу осуществлено отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Коми.

В ходе следствия Евдокимов признал вину в совершении инкриминируемого преступления и ходатайствовал перед прокурором региона о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Ходатайство было удовлетворено. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

Ирина СМИРНОВА