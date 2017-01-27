Будущее начинается уже сегодня

Внедрение новых технологий и использование больших данных помогают бизнесу покорять новые вершины

В середине января в Москве состоялся традиционный Гайдаровский форум – одно из крупнейших мероприятий по экономической тематике в России. В этом году форум прошел под девизом «Россия и мир: выбор приоритетов». Одной из главных тем обсуждений стали новые вызовы, которые встают перед финансовой сферой. О том, какие трансформации идут в Сбербанке, какие новые высокотехнологичные продукты и услуги были предложены корпоративным клиентам и частным лицам в 2016 году, рассказал Кирилл Алтухов, председатель Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк.

Хотя темпы роста вкладов населения снизились, а депозиты и счета компаний продолжают сокращаться, прибыль банковского сектора резко выросла (788 млрд. руб. в 2016-м против 264 в 2015 году). Причем большая часть ее приходится на Сбербанк. Как следует из отчета Госбанка по РСБУ, за 2016 год финансовое учреждение заработало 517 миллиардов рублей чистой прибыли. Окончательно итоги работы в банке обещают подвести позднее, но уже сегодня в Коми можно отметить несколько важных результатов, которые повлияют на развитие региона в ближайшие годы.

В августе 2016 года заключено соглашение о сотрудничестве правительства Республики Коми со Сбербанком. В числе направлений взаимодействия – консультирование республиканской власти по вопросам долгосрочной долговой политики, разработка и финансирование инвестиционных проектов, создание и развитие многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Соглашение предусматривает также кредитование республиканского и местных бюджетов, привлечение российских и иностранных инвесторов к финансированию проектов.

Глава Коми Сергей Гапликов при подписании документа подчеркнул, что для региона Сбербанк является надежным стратегическим партнером, который позволяет реализовать совместные проекты в рамках освоения Арктической зоны.

Символично, что соглашение было подписано в дни празднования юбилея республики.

– Сбербанк всегда рядом и готов поддерживать развитие Республики Коми, – отметил председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России Кирилл Алтухов. И это не просто слова. В настоящее время доля Сбербанка в кредитовании республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований региона превышает 70 процентов.

Более того, Западно-Уральский банк Сбербанка России принял участие в размещении облигационного займа Республики Коми на сумму 3,09 миллиарда рублей.

Развитие реального сектора экономики, в особенности ОПК, – один из «маркеров» финансового здоровья региона. Здесь банкам есть чем гордиться. Все успешно реализованные проекты перечислить невозможно, но главные стоит назвать.

– Планы Западно-Уральского банка по кредитованию реального бизнеса в рамках стартовавшей во втором полугодии 2016 года программы кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) перевыполнены более чем в три раза. В рамках данной федеральной программы банк выдал субъектам МСП кредитов на 3,8 миллиарда рублей.

Такие кредиты выдаются региональным предприятиям реального сектора экономики на развитие производства, реализацию инвестиционных проектов. Суммы таких кредитов колеблются от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей, – приводит данные Кирилл Алтухов.

Сбербанк разработал новую модель кредитования малого бизнеса, основанную на анализе больших данных, в том числе о движении средств на клиентских счетах. В результате такого анализа банк формирует для клиентов готовые кредитные предложения. Бизнесмену, получившему от банка информацию о возможности получить кредит, достаточно лишь обратиться к своему клиентскому менеджеру, после чего в течение дня будет принято итоговое решение и выдан заем. Кредитные предложения формируются индивидуально под каждого конкретного клиента.

– Наша новая модель кредитования делает процесс получения средств более быстрым и удобным для многих. Она решает одну из главных проблем бизнеса – проблему дефицита времени. Теперь банк сам приходит к нему с предложением кредитного продукта, индивидуальным лимитом и ставкой, – поясняет Кирилл Алтухов.

Еще одна технологическая новинка – проект «Открытые данные». Это информационный продукт на основе технологии Big Data, содержащий агрегированные данные по финансовой активности клиентов банка. Сбербанк намерен регулярно публиковать эти данные на своем сайте для свободного использования. Проект откроет информацию о средних суммах и количестве заявок на потребительские и ипотечные кредиты, среднем размере и количестве новых депозитов, динамике зарплат и пенсий. Посетители сайта смогут отслеживать помесячную динамику, сравнивать по различным показателям российские регионы, скачивать информацию в удобном для себя формате.

– Сбербанк занимает более 40 процентов большинства рынков финансовых услуг в зависимости от региона и продукта. Мы анализируем данные 135 миллионов частных и более 1,5 миллиона корпоративных клиентов. «Открытые данные» Сбербанка – это информация о значительной части экономических процессов, происходящих в стране. Впервые эти данные становятся доступны всем желающим, – констатирует Кирилл Алтухов.

Сбербанк поможет бизнесменам проверить своих контрагентов. Этот сервис появился в декабре прошлого года. Он позволяет оценить ключевые бизнес-метрики, получить информацию по финансовым показателям, арбитражным делам, выигранным госконтрактам, долгам компании, сведениям о банкротстве. Вся информация аккумулируется из официальных источников, в числе которых Федеральная налоговая служба, Федеральная служба госстатистики, Единый государственный реестр, картотека арбитражных дел, портал госзакупок.

В банке подчеркивают: для каждого предпринимателя и каждой компании в регионе сервис может стать эффективным инструментом по снижению рисков. Он также позволяет посмотреть, как выглядит тот или иной бизнес в глазах партнеров.

Кроме того, в декабре запущен сервис быстрых платежей. Теперь любой платеж между клиентами в России, Белоруссии и Казахстане не превысит 30 минут. Этот сервис доступен для любого юридического лица, являющегося клиентом Сбербанка.

– Мы находимся в начале большой трансформации. В основе изменений лежат инновации в бизнес-подходах и технологиях. Сейчас международная команда Группы Сбербанк тестирует возможность проведения платежей клиентов в режиме онлайн. Мы планируем запустить этот продукт в 2017 году. Первые результаты – сокращение времени платежа с трех часов до 30 минут – выводим на рынок уж сегодня. Это лучшая на рынке скорость проведения корпоративных платежей, – подчеркивает Кирилл Алтухов.

Высокие банковские технологии сегодня внедряются даже в школах. В Республике Коми в конце декабря стартовал проект Сбербанка «Ладошки». Терминалы по безналичной оплате питания школьников появились в Сыктывкаре в стенах гимназии искусств. В рамках проекта внедрена технология автоматизированной безналичной оплаты питания, а в качестве идентификатора используются биометрические данные учащихся и сотрудников школ. Для совершения платежа необходимо ввести сумму на терминале и просто поднести палец или ладонь к сканеру, после чего сумма автоматически списывается с лицевого счета плательщика.

Сбербанк первым в России реализовал на базе учебных заведений подобный инновационный проект – технологию оплаты питания в школьных столовых через устройство самообслуживания. На сегодня проект «Ладошки» реализован в школах Московской области, в Иваново и Чебоксарах, а также в Воронежской области. Он удостоен премии Global Inciusion Awards (его учредитель – международная организация Child & Youth Finance International), которая вручается за достижения и инновации в области развития финансовой грамотности, социализации, расширения доступа к финансовым услугам.

Выступая на Гайдаровском форуме, президент Сбербанка Герман Греф подчеркнул:

– Экономика и технологии неотделимы друг от друга. В будущем мы придем к перманентному технологическому сдвигу, что приведет к постоянному прогрессу – не количественному, а качественному.

И действительно, инновации в финансах качественно улучшают уровень жизни в регионах. Более 25 тысяч семей в Прикамье, Удмуртии и Коми улучшили свое жилье с помощью ипотеки Сбербанка в 2016 году. Количество жилищных кредитов увеличилось на 11 процентов и достигло суммы 30,7 миллиарда рублей.

Уже несколько лет сотни жителей российских городов участвуют в семейных велопробегах Сбербанка. В минувшем году заложена новая традиция – экологический праздник «Зеленый день». Вместе с клиентами сотрудники Сбербанка высаживают деревья в крупных городах. В 2017 году, который объявлен в России Годом экологии, добрая традиция обязательно будет продолжена. А значит, вся страна и Коми в частности станут еще зеленее.

Пресс-служба Сбербанка

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