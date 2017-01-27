Россия начала чемпионат с победы над норвежцами

27 января в Сыктывкаре прошли первые игры сборной России на первенстве мира среди юниоров до 19 лет. Россияне начали поход за чемпионской «короной» с победы над Норвегией со счетом 4:0. Голом отметился воспитанник сыктывкарского «Строителя» Никита Агафонов. Днем ранее на ледовой арене «Северная Олимпия» старт бенди-баталиям дал глава Коми Сергей Гапликов.

С честью тридцать лет спустя

Уже за полчаса до церемонии открытия в «Северной Олимпии» царил ажиотаж. Перед входом люди задавались вопросом, как пройти на трибуны без пригласительных билетов.

При входе на трибуну в глаза сразу бросалась стильная сцена, стоявшая посреди льда. Фирменный логотип первенства сменяли фото с эпизодами из истории русского хоккея на трех широких мониторах. Прямо около поля на креслах для вип-зрителей разложили программки мирового первенства.

Церемония порадовала зрителей лазерным шоу, выступлением юных воспитанников «Строителя», державших российский и коми флаги. Была и творческая визитная карточка республики в виде народно-танцевального шоу ансамбля «Асъя кыа». Московские коллективы продемонстрировали акробатические этюды на льду. Трогательным элементом шоу стал выезд на лед воспитанницы ДЮСШ «Северная Олимпия» юной «шайбистки» Арины Сажиной, получившей в подарок плюшевого медведя от ветерана сыктывкарского клуба «Строитель» Рафика Мухаметзянова.

Зрителей и гостей первенства приветствовал глава Коми Сергей Гапликов. Он напомнил, что за последние тридцать лет это первое в республике международное соревнование по хоккею с мячом столь высокого уровня (в прошлый раз Сыктывкар принимал первенство мира среди юниоров в 1986 году).

– Мы принимаем его с честью и большой ответственностью. Русский хоккей для Республики Коми, для жителей Севера сродни национальной идее. Мы все болеем и переживаем, искренне стараемся поддержать и нашу команду, и всех, кто увлеченно занимается этим видом спорта. Я благодарю Международную федерацию хоккея с мячом (FIB) и Федерацию хоккея с мячом России за оказанную нам честь провести это удивительное по зрелищности, по накалу страстей мировое состязание, – сказал руководитель региона.

Технический делегат FIB норвежец Тор Аудун Соренсен в свою очередь сказал, что рад вновь видеть Сыктывкар в качестве принимающей стороны, и выразил надежду, что бенди станет олимпийский видом спорта. По его прогнозам, это произойдет к пекинской Олимпиаде-2022.

По два гола на тайм

Сборная России стартовала на первенстве игрой против норвежцев. На центральной трибуне стадиона, несмотря на утро буднего дня, собралось немало зрителей. Около тысячи человек, вооруженных национальными флагами, попеременно скандировали: «Россия!», «Строитель!».

Будучи одним из фаворитов турнира, россияне начали матч с агрессивных, высокоскоростных атак. В первом тайме хозяева первенства заходили к воротам соперников в основном с правого фланга, пытаясь отдавать мяч оттуда в центр. Уже на седьмой минуте встречи такой проход принес первый гол отечественной сборной. С подачи нападающего Ильи Лопатина отличился форвард Алексей Торгонский. К исходу первого тайма (игровые отрезки с учетом юного возраста хоккеистов длятся по тридцать минут) хозяева упрочили преимущество. Красиво и легко с подачи опять же с правого фланга капитана команды полузащитника Олега Тарнаруцкого мяч в пустые ворота забил нападающий Артем Гареев.

Во втором тайме россияне продолжили победный натиск. Ряд моментов, включая попадание в штангу, имела команда Дмитрия Щетинина, но увеличить счет получилось после сольного капитанского прохода к центру на 42-й минуте. После удара Олега Тарнаруцкого мяч удачно отскочил к Алексею Торгонскому, сделавшему дубль. Игроки сборной России стали часто пытаться проходить к воротам индивидуально и натыкались на ряды массированно оборонявшихся норвежцев.

– Артем, это не то, что надо, – грозно крикнул 18-летнему нападающему Артему Гарееву главный тренер россиян Дмитрий Щетинин во время одной из очередных попыток выхода к воротам.

На 53-й минуте отчаявшиеся хотя бы размочить счет норвежцы взяли тайм-аут. Во время перерыва наставник россиян растолковал подопечным, что ждет от них более грамотных и остроумных действий в атаке.

– Не надо лезть в кучу. Вы же видите, что там много соперников. Делайте стандарты, – сказал он, добавив, что в последние минуты надо попытаться организовать навал.

Пожелание тренера игроки услышали и создали множество опасных моментов в последние пять минут матча. Отличиться удалось единственному представителю Коми в сборной, воспитаннику сыктывкарского «Строителя» нападающему Никите Агафонову, подтачивавшему оборону гостей проходами слева. Все тот же Олег Тарнаруцкий вывел его один на один с голкипером.

На протяжении матча сборная Норвегии выглядела блекло, создав считанные единицы моментов у ворот подопечных Дмитрия Щетинина. После игры главный тренер гостей Туре Хуго Стейнрем лишь развел руками, отвечая на вопрос о причинах поражения:

– Россия есть Россия. Нам нужно много работать над своей игрой, чтобы конкурировать с вами.

Главными конкурентами россиян на турнире являются сборные Швеции и Финляндии. В своем стартовом мачте шведы разгромили Казахстан со счетом 16:0. Вечерний матч со шведами состоялся у россиян в 18.00, и на момент сдачи номера результат еще не был известен. На 28 января запланированы встречи сборных Казахстана и России, Финляндии и Швеции, Норвегии и Казахстана, Финляндии и России, Швеции и Норвегии. В воскресенье, 29 января, пройдут полуфинальные матчи, матч за третье место и финальная игра.

Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия Напалкова