В Сыктывкаре выступил ансамбль из ДНР

В минувшую среду в столице Коми выступил заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс». Гастроли коллектива из Донецкой народной республики состоялись по приглашению республиканской филармонии, но сам концерт прошел на сцене театра оперы и балета.

В столицу Коми 36 участников донецкого коллектива приехали на автобусе. Вместе с «Донбассом» на сцене музтеатра выступил и государственный ансамбль песни и танца имени Морозова «Асъя кыа». Совместный концерт прошел с аншлагом.

Выступление «Донбасса» началось с хореографического номера, посвященного запорожским казакам. Лихие хлопцы с саблями выделывали такие лихие кренделя, что зал просто замирал от восторга. Затем были исполнены шуточный танец украинских кумушек, донбасских шахтеров, моряков азовской флотилии, казаков, украинские и русские народные танцы. Зрителей поразили яркие костюмы приезжих артистов и медведь, который появился в одном из номеров. Разумеется, косолапый хозяин тайги был не настоящий зверь, а артист в костюме ростовой фигуры. Зрители старались запечатлеть на гаджеты медвежьи танцы.

Танцы разбавили песни донецких солистов – заслуженной артистки Украины Виктории Струковой, лауреата международных конкурсов Евгения Васькина. Звучали песни на русском и украинском языках «Родина», «Спят курганы темные», «Ой у вишневом саду», «Аленушка», «Ой то не вечер». Заслуженный артист Украины Сергей Устименко исполнил на баяне лихую «Рассыпуху».

Завершился концерт песней «Я лечу над Россией», которую совместно исполнили солисты и хоры двух ансамблей. Над сценой развивались государственные флаги Коми и ДНР.

После концерта художественный руководитель «Донбасса» Ольга Горячева поблагодарила сыктывкарцев за теплый прием в холодную погоду. На память она подарила директору Коми республиканской филармонии Марии Балмастовой символ Донецка – розу. Цветок был выкован из осколков снаряда. В свою очередь Мария Балмастова преподнесла гостям коми сувенир – куклу-северяночку в меховом наряде.

Министр культуры, туризма и архивного дела республики Сергей Емельянов отметил, что прошедший концерт можно назвать историческим событием в культурной жизни республики, и предложил зрителям щедро одарить гостей овациями.

Артур АРТЕЕВ

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