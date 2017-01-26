Бывший руководитель администрации Княжпогостского района Виктор Попов осужден

Бывший руководитель администрации Княжпогосткого района Виктор Попов осужден за получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление служебными полномочиями. Помимо назначения наказания суд взыскал с экс-чиновника в пользу местного бюджета 15 млн рублей, а также конфисковал сумму взятки, составившей 2 млн рублей.

25 января Княжпогостский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя районной администрации Виктора Попова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение через посредника взятки в особо крупном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Республики Коми.

Судом установлено, что в 2011 году Попов, будучи руководителем администрации Княжпогостского района, вопреки закону передал в аренду ООО «Артстройсервис» земельные участки на территории поселений Емва, Тракт, Синдор, Иоссер и Чиньяворык. Попову было достоверно известно, что указанные участки необходимы организациям, осуществляющим строительство объекта «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок (1 очередь)». Представители этих предприятий обращались в районную администрацию с просьбой о предоставлении в аренду участков, однако им было отказано. В дальнейшем указанные земли в субаренду им передал ООО «Артстройсервис» по стоимости, в двести раз превышающей арендные платежи в бюджет. Доход ООО «Артстройсервис» от этих операций превысил 15 млн рублей. При соблюдении предусмотренной законом процедуры распоряжения земельными участками эта сумма могла поступить в бюджет района и сельских поселений. За эти, а также другие незаконные действия Попов через посредника получил от руководителя ООО «Артсройсервис» взятку в размере 2 млн рублей.

Суд признал Попова виновным в инкриминируемых деяниях и назначил ему наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 10,2 млн рублей. По гражданскому иску прокуратуры Республики Коми суд взыскал с Попова в пользу бюджета 15,1 млн рублей. Сумма взятки в размере 2 млн рублей конфискована в доход государства. Попов взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил. Расследование по делу осуществлено СУ СКР по Республике Коми.