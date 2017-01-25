«Музыка – детям!» пришла в Коми

Группа компаний «Ренова» снабдит творческие школы Коми новыми комплектами нот, партитур и музыкальных пособий. Благотворительный проект «Музыка – детям!» уже реализован в нескольких крупных регионах России.

25 января в Сыктывкаре в формате видеоконференции прошло совещание с руководителями управлений культуры городов и районов, директорами детских школ искусств, посвященное реализации проекта «Музыка – детям!». Благотворительный проект подразумевает индивидуальный подход в зависимости от специализации образовательного учреждения (у кого-то акцент на народную музыку, у кого-то на инструментальную, особые музыкальные комплекты делаются для хореографических школ), имеющихся в наличии музыкальных инструментов, количества обучающихся там детей. Поэтому, как пояснил министр культуры Коми Сергей Емельянов, руководителям таких учреждений – муниципальных и республиканских – в ближайшее время нужно будет сформулировать свои пожелания по поводу литературы, которую они желают получить. А министерство передаст их «Ренове», и весной литература прибудет в Коми. Всего комплекты поступят в 45 образовательных учреждений.

Как рассказала генеральный директор благотворительного фонда «Ренова» Ольга Башкирова, деятельность возглавляемого ею учреждения в большей степени сконцентрирована на проектах, связанных с культурой, искусством, образованием, науками.

– Это наш приоритет, который мы стараемся реализовать во всех наших регионах и по всем направлениям. А от наших партнеров, в том числе от фонда Чайковского, мы знаем, что проблема нехватки пособий характерна для всех регионов и всех музыкальных школ, устаревают библиотечные фонды, не всегда есть возможность приобрести новую литературу. Так и появился проект «Музыка – детям!». Мы реализовали его в нескольких крупных регионах, например в Свердловской, Самарской областях, Сочи, Нижнем Новгороде и Пермском крае. Республика Коми для группы компаний «Ренова» – очень важный стратегический партнер, поэтому мы с большой радостью приступаем к реализации этого проекта здесь, – рассказала Ольга Башкирова.

Кроме того, по словам гендиректора благотворительного фонда, в Коми особое внимание достанется Воркуте. Сейчас там возрождается детско-юношеская библиотека. Это будет современное, инновационное учреждение, которому «Ренова» подарит литературу. Кроме того, будет пополнен фонд библиотеки школы-интерната №1.

Проект «Музыка – детям!» реализуется в рамках соглашения правительства Коми и группы компаний «Ренова».

Анна Потехина

Фото «Комиинформ»