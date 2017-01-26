“Ростелеком” запустил в Коми Систему -112

В конце прошлого года «Ростелеком» в Республике Коми сдал в опытную эксплуатацию инфраструктуру системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Основным подрядчиком проекта выступил Коми филиал ПАО «Ростелеком», работавший совместно с ГАУ РК «Центр информационных технологий», Главным управлением МЧС России по Республике Коми, и НТЦ «Протей».

Окончание строительства в конце декабря минувшего года Резервного центра обработки вызовов «Системы-112»,в Ухте , стало завершающим этапом построения системы в целом по региону.

26-27 декабря были проведены приемочные испытания Системы-112 , в ходе которых система успешно отработала в штатном режиме. Результаты проверки работоспособности региональной системы обеспечения вызова экстренных оперативных средств по единому номеру «112» признаны положительными.Согласно заключению комиссии Система-112 Республики Коми соответствует требованиям законодательства и рекомендована к вводу в постоянную эксплуатацию.

Обеспечено прохождение вызова «112» от ключевых операторов связи на территории Республики Коми и интеграция с ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

К Системе подключены дежурно-диспетчерские службы во всех двадцати муниципальных образованиях Республики. С декабря 2016 года все звонки на единый номер «112» из любой точки Республики Коми поступают в Центры обработки вызовов Системы. Один центр находится в Сыктывкаре и второй в Ухте.

«Теперь можно сказать, что Система 112 в Республике работает, – прокомментировал событие директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александр Хуциев, – Основа сделана. Теперь Система может дорабатываться, развиваться. Перед «Ростелекомом» сейчас стоит задача дооборудовать необходимой техникой 23 небольших координатных станции, чтобы жители этих удаленных населенных пунктов также могли в экстренных случаях обратиться по номеру «112» за помощью».

Система-112 – это программно-технический комплекс, который позволяет осуществлять вызовы экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на всей территории Российской Федерации. Система предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при иных происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Номер «112» является единым номером вызова служб экстренного реагирования: пожарной охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети, центра «Антитеррор». Единый номер доступен бесплатно как с фиксированных, так и мобильных телефонов, в том числе и с общественных телефонов-автоматов. Он не заменяет существующие номера служб экстренного реагирования, граждане также могут звонить по номерам 01, 02, 03, 04 со стационарных телефонов или 101, 102, 103, 104 с мобильных.

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Коми филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Республики Коми. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Северо-Западный Телеком» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». Коми филиал обслуживает 225 тыс. абонентов телефонии, 149 тыс. пользователей Интернет, более 40 тыс. абонентов IPTV.

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ПАО «Ростелеком» – (www.rostelecom.ru) одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,0 млн пользователей, из которых свыше 3,9 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний в 1 полугодии 2016 г. составила 144,3 млрд руб., OIBDA достигла 47,4 млрд руб. (32,8% от выручки), чистая прибыль – 4,6 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.