Суперкубок по-сыктывкарски

Любителей русского хоккея ждет большая игра

20 января в Сыктывкар прилетели две лучшие российские команды по хоккею с мячом по итогам прошлого сезона. В воскресенье на льду республиканского стадиона красноярский «Енисей» сразится в матче за суперкубок с хабаровским «СКА-Нефтяником». Журналисты «Республики» побывали на встрече прилетевшей утренним рейсом команды «Енисей».

В зале прилетов сыктывкарского аэропорта за полчаса до прибытия гостей из Красноярска собралось немало журналистов, представители министерства спорта Коми приготовили хлеб-соль, наготове был и маскот (талисман) хоккейного клуба «Строитель» – Белый мишка.

Прилетевшие хоккеисты явно не ожидали такого приема и с удовольствием фотографировались с талисманом. Министр спорта Коми Николай Бережной радушно обнимал игроков и пожимал им руки, по-свойски поздоровался и с исполняющим обязанности главного тренера «Енисея» Иваном Максимовым.

Общаясь с журналистами, наставник красноярского клуба отметил, что в связи с перелетом ребята не выспались и хотят отдохнуть. Весь день хоккеисты посвятят отдыху и знакомству с незнакомым для многих городом, а уже на субботу намечена полноценная тренировка перед боем за важный трофей.

– Со «СКА-Нефтяником» мы сыграли много матчей, досконально знаем друг друга, поэтому для обеих команд матч непростой. Могу сказать только, что состав на игре с хабаровчанами будет оптимальный. Все игроки в полном порядке. Сыктывкар ждет скоростной, остроатакующий и очень интересный хоккей, – заверил он.

Большое количество игроков обеих команд составляют костяк национальной сборной, которой с 29 января по 5 февраля предстоит выступить на чемпионате мира в Швеции. В связи с этим журналистов интересовал вопрос, не будут ли игроки выходить на поле, опасаясь травмировать друг друга, и не отразится ли это на зрелищности. Вопрос вызвал у бывшего нападающего московского «Динамо» Ивана Максимова лишь ироничную улыбку:

– Принципиальный матч. Здесь, когда ты в борьбе, идешь на столкновение, то не думаешь о том, что против тебя партнер по сборной, а просто делаешь свое дело. Хоккей есть хоккей.

Капитан «Енисея» защитник Юрий Викулин был в приподнятом настроении и, пока другие игроки охотно ели преподнесенный им хлеб-соль, общался с журналистами.

– Настроение отличное. Не ожидали такой приятной встречи. Спасибо, – улыбнулся он. – Команда молодая, и многие тут впервые. Я сам в последний раз был в Сыктывкаре семь лет назад, когда «Строитель» играл еще в суперлиге.

– Вы в недавней встрече в чемпионате России обыграли хабаровчан со счетом 8:4. Появилась уверенность перед суперкубком, учитывая, что они играют в атакующий хоккей? – поинтересовался корреспондент одного из телеканалов.

– Мы тоже, знаете, команда далеко не оборонительного плана. У нас большие амбиции, и мы вообще не привыкли проигрывать. Все может быть. Может пойти снег, а мы в таких условиях с хабаровчанами еще не играли, – ответил Юрий Викулин.

Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия Напалкова

Суперкубок России ведет свою историю с марта 2013 года. Дважды обладателем трофея становились московские динамовцы, еще по разу побеждали нынешние соперники. Чемпион страны по бенди «Енисей» сыграет с обладателем Кубка России «СКА-Нефтяником» в воскресенье, 22 января (начало матча в 13.00, вход бесплатный).

На входе будут выдаваться программки пятого Суперкубка России по хоккею с мячом среди мужских команд, выпущенные ограниченным тиражом. Так организаторы решили поощрить самых пунктуальных поклонников русского хоккея. В перерыве между первым и вторым таймами болельщиков угостят кашей и чаем. Кроме того, зрители увидят шоу маскотов, примут участие в фитнес-разминке.

Проведут и лотерею по полученным на входе отрывным пронумерованным купонам. Организаторы разыграют по ним четыре клюшки игроков «Енисея» и «СКА-Нефтяника», сертификаты номиналом 1000 рублей и суперприза номиналом 5000 рублей от одного из спортивных магазинов города. После церемонии награждения в пресс-центре на первом этаже стадиона для поклонников русского хоккея состоится автограф-сессия участников матча.

Прямую трансляцию игры проведет телеканал «Матч! Наш спорт».