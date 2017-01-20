Тридцать лет спустя

В столицу Коми возвращаются мировые бенди-баталии

26 января в столице Коми стартует первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров (возраст участников – до 19 лет). Международное событие вернулось в Сыктывкар спустя тридцать лет. Сборная России уже приступила к тренировкам на республиканском стадионе, в числе лучших молодых игроков страны воспитанник сыктывкарского «Строителя» Никита Агафонов.

В течение недели игроки сборной прибывали в Сыктывкар, чтобы приступить к полноценному сбору с ежедневными двухразовыми тренировками. На первом вечернем занятии, когда основная группа хоккеистов уже была в столице Коми, не обошлось без заминки: не успели доставить часть экипировки, отправленной другим рейсом. Однако к утру следующего дня проблема разрешилась.

На утреннюю тренировку российская молодежка выходила в рабочем настроении. В подтрибунном помещении слышался голос директора клуба «Строитель» Ильи Першукова, деловым тоном решавшего какие-то важные вопросы по телефону. Юные спорт-смены переодевались и сосредоточенно шли на лед, минуя раритетные фотографии «Строителя» разных лет с советскими надписями вроде «Физкультура и спорт – неотъемлемая часть коммунизма».

– Проблем нет, – говорит Илья Першуков и вспоминает замечания гостившего в ноябре главного тренера сборной России по бенди Сергея Мяуса (он был недоволен качеством льда и состоянием раздевалок – авт.). – Четыре раздевалки для приезжающих команд готовы. Дополнительно закупили шкафы. Лед закрывали для всех на два дня, строгали, различными способами заливали. Теперь он в отличном состоянии. Руководство стадиона заверило, что так будет на протяжении всего первенства.

Илья Першуков показывает раздевалку сборной России, где царит рабочий беспорядок, посреди развалов из формы возвышается стенд с планшетом и тренерскими каракулями. Он по-хозяйски перечисляет список необходимых покупок: гетры, медикаменты.

На стадионе витает дух предстоящих баталий. Большой хоккей с мячом возвращается после долгого перерыва, прошлое мировое первенство было в столице Коми в 1986 году. Идет установка нового табло, обновлена разметка, реют флаги стран, входящих в состав Международной федерации бенди. Среди них есть даже такие экзотические, как Сомали и Афганистан.

Ледовая тренировка проходит при сильном ветре, но холодом представителей русского хоккея не напугать, ведь игры идут в любую погоду. Хоккеисты сборной хоть и юниоры, но внешне выглядят солидно, по габаритам где-то даже превосходят игроков «Строителя». Занятие включает в себя традиционную разминку вратаря, когда игроки интенсивно «обстреливают» его из разных позиций, и двухстороннюю игру. Главный тренер Дмитрий Щетинин работает, что называется, фулл-контакт с игроками, катается на коньках и бьет по воротам чуть ли не наравне с ними. Наставник периодически подъезжает к тому или иному хоккеисту, грозно делая замечания и разбирая ошибки.

Во время небольшого перерыва журналисты «Республики» пообщались с Дмитрием Щетининым и нападающим сборной России воспитанником клуба «Строитель» Никитой Агафоновым. Парень оказался немногословным. Оценив готовность к первенству мира короткой фразой «надо тренироваться», Никита сказал, что выступать за сборную в родном городе для него «честь и гордость». А вот Дмитрий Щетинин был более словоохотлив. Он с ностальгией вспоминал, как, будучи полузащитником красноярского «Енисея» с 1988 по 2008 год, приезжал в Сыктывкар играть против «Строителя».

– Рад, что в столицу Коми возвращается большой хоккей. Если говорить о сборной, то все на приемлемом уровне. По быту проблем нет. Задача на домашнем первенстве мира может быть только одна – первое место, – сказал собеседник издания.

В числе главных конкурентов сборной России Дмитрий Щетинин назвал извечных соперников отечественной команды – финнов и шведов, но отметил, что ожидать упорной борьбы можно и от представителей Казахстана.

– Сборная любого ранга в нашем виде спорта ставит перед собой лишь одну задачу. Что касается соперников, то поверьте, разницы для нас не будет, с кем выходить на лед: Швеция, Норвегия или Казахстан. Уверен, и сборная Казахстана сюда приедет не на достопримечательности посмотреть. Все будут биться, – сказал он. – Сведения о соперниках обрабатываем, постараемся увеличить объем интересующей нас информации, чтобы объективнее подойти к каким-то вещам.

По словам главного тренера, подготовка сборной включит в себя и контрольные матчи со «Строителем».

– Для нас это определенный экзамен, подретушируем проблемные места, сможем кое-что подтянуть. Много времени посвятим тактике. Постараемся весь сбор пустить во благо, чтобы у нас сложился сыгранный ансамбль, – заключил специалист.

Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия Напалкова