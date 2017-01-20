Республика отметила Крещение

В минувший четверг православные жители Коми отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Уже вечером 18 января были освящены купели и иордани на водоемах республики, и ближе к полуночи народ начал купаться в холодных крещенских водах. В этом году к празднику в республике были подготовлены 45 купелей.

Глава Коми Сергей Гапликов, окунувшийся в ледяную купель под Сыктывкаром, написал в Твиттере: «Дорогие православные братья и сестры, с Праздником Крещения Господа нашего Иисуса Христа! Пусть Господь дарует вам духовной крепости!»

В Сыктывкаре окунуться можно было в четырех местах. Купели прорубили на реке Сысоле – возле краснозатонского моста и у понтонного моста в районе улицы Кутузова, на реке Вычегде – в местечке Нижний Чов. В Эжвинском районе столицы купель сделали в районе лодочной станции «Садко».

Утром 19 января после божественной литургии в Свято-Стефановском кафедральном соборе от храма на реку вышел крестный ход. На месте крещенских купаний дежурили бригада «скорой помощи», сотрудники МЧС и ДПС. Подъездные пути и места для стоянок автомобилей были расчищены, на лед уложены деревянные трапы, установлены ограждения. Спасатели развернули две большие брезентовые палатки, чтобы верующие могли переодеться в тепле. У палаток всех желающих бесплатно угощали горячим чаем из солдатской полевой кухни.

Обряд освящения воды отслужил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим. После этого сыктывкарцы начали окунаться в купель и черпать воду из иордани. В какой-то момент лед под тяжестью людей с треском просел, но это никого не испугало.

Купели были организованы во всех районах республики – на реках, озерах, родниках, прудах и водохранилищах. Так, воркутинцы впервые отметили праздник в черте города. Решение о переносе места купели, которую традиционно оборудовали на реке Усе, на реку Воркуту в район турбазы «Заречная» было принято для удобства воркутинцев. Здесь воду 19 января освятил епископ Воркутинский и Усинский Иоанн.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора и из Твиттера Сергея Гапликова