По новым законам

Повышающий коэффициент для жильцов, не установивших в своих квартирах счетчики на воду и электричество, рост пенсионного возраста для муниципальных и государственных служащих, штрафные санкции за неуплату налогов на недвижимость и многое другое. «Республика» подготовила краткий обзор нововведений в российском законодательстве, которые вступили в силу с января этого года.

Коммуналка

Те из жильцов многоквартирных домов, кто до сих пор не установил у себя дома счетчики, должны быть морально и материально готовы к тому, что получат квитанции за жилищно-коммунальные услуги с новыми суммами. Если в квартире нет счетчика на воду и электричество, сумма оплаты поднимется в полтора раза – в этом случае применяется повышающий коэффициент 1,5. Избежать штрафов смогут лишь проживающие в ветхом и аварийном жилье, где нет возможности установить приборы.

Кроме того, в квитанциях появилась новая жилищная услуга – общедомовые нужды, плату за которые ограничили жесткими нормативами. Это освещение и обогрев подъездов, чердаков и подвалов. Речь не идет о появлении новой строки в платежке. Общедомовые нужды россияне оплачивали и раньше, но такой платеж входил в состав коммунальных услуг, а теперь его перенесли в жилищные (ремонт и содержание жилого помещения).

Раньше электричество для лампочек, домофонов и лифтов в подъезде, а также воду для мытья лестниц жильцы оплачивали по показаниям общедомовых счетчиков. То есть весь небаланс раскидывался равномерно на всех жильцов. Теперь же региональные власти должны установить четкие нормативы для каждого дома отдельно в зависимости от количества этажей и подъездов. Ну а за перерасход электричества и тепла платить будут не жильцы, а управляющие компании, что должно стимулировать управдомов к энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов.

Пенсии

С 13 января все российские пенсионеры, включая работающих, начнут получать выплату в пять тысяч рублей. Эти деньги выплатят один раз, пенсии на эту сумму не вырастут, и при индексации они учитываться не будут. Зато доплата не облагается подоходным налогом – для этого приняты поправки в Налоговый кодекс.

Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров вернется в привычное русло – с 1 февраля они повысятся на реальный размер инфляции (примерно 5,8 процента). Сумма ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, тоже будет проиндексирована на 5,8 процента.

Государственные пенсии, в том числе социальные, вырастут на столько, на сколько увеличится за год прожиточный минимум пенсионера – на 2,6 процента, и средний размер социальной пенсии составит 8800 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы – 13 300 рублей.

Для работающих пенсионеров тоже есть хорошая новость: в августе их пенсии вновь будут пересчитаны. Максимум они могут вырасти на три балла, или на 235 рублей.

С этого года начал расти пенсионный возраст государственных и муниципальных служащих. Он будет прибавлять по полгода каждый год, пока не достигнет 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

ГЛОНАСС для авто

С нового года запрещено продавать новые легковые и грузовые машины без системы вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Ее установка стала обязательной в России и в странах Евразийского экономического союза. В случае ДТП и в других чрезвычайных ситуациях система автоматически подаст сигнал тревоги и укажет координаты ЧП. Подать сигнал тревоги через «ЭРА-ГЛОНАСС» можно и вручную.

В запрете есть исключение: наличие «ЭРА-ГЛОНАСС» обязательно на новых авто, получивших сертификат после 1 января 2017 года. Производители же могут продавать машины без этой системы до конца 2019 года, поскольку технический регламент давал им возможность продлить на три года выданные до 31 декабря 2016 года сертификаты.

Автомобили с «ЭРА-ГЛОНАСС» прибавят в цене минимум на десять, максимум – на сорок тысяч рублей.

Налоги

Тех, кто обязан платить транспортный, земельный налоги и на имущество, ждут серьезные санкции, если за все время владения дачами, квартирами, земельными участками и другой недвижимостью собственники не платили налоги только из-за того, что не получали уведомлений из налоговых органов и не заявляли налоговую льготу. Отсутствие налоговых уведомлений не является уважительной причиной по неуплате налогов.

Гражданам до 31 декабря необходимо самим сообщать в налоговую инспекцию о машинах, земельных участках и квартирах-невидимках. Иначе это будет расценено как утаивание собственности от налогов. Если собственники объектов-невидимок, приобретенных в 2015 году, проигнорировали требование закона, то уже в 2017-м их могут наказать. А это штраф в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога.

Для региональных властей изменены правила предоставления предприятиям бытового обслуживания налоговых каникул: на первые два года со дня регистрации освобождаются от уплаты налогов индивидуальные предприниматели по видам бытовых услуг, которые определены правительством России. Нулевая ставка может быть установлена для парикмахеров, нянь, ремонтников жилья, а также тех, кто чинит обувь и шьет одежду, ремонтирует бытовые приборы, производит продукты питания, занимается техобслуживанием автомобилей и так далее.

Подготовила Лина Перова