Депутатов лишили привилегий

В среду на очередном заседании горсовета сыктывкарские депутаты внесли поправки в муниципальные нормативно-правовые акты, согласно которым часть работников аппарата совета лишились статуса муниципальных служащих.

Как пояснил и.о. начальника управления по обеспечению деятельности совета Сыктывкара Владислав Матвеев, изменения в реестр должностей муниципальной службы городского округа вносятся в соответствии с республиканским законом, по которому из перечня исключаются муниципальные должности в городском совете. На данный момент в штате городского совета – девять должностей, семь из которых – муниципальные.

На практике работники аппарата совета утратят ряд трудовых гарантий, положенных муниципальным служащим. Они будут письменно уведомлены об изменившихся условиях труда и сами смогут выбрать – продолжать работу на этих условиях или уйти по сокращению. В частности, отменяются надбавки за классные чины муниципальной службы, в сторону уменьшения количества дней изменилась также система расчета дополнительного оплачиваемого отпуска за выработку лет, отменены гарантии ежегодной оплаты проезда к месту отпуска и обратно, внесены изменения в правила пенсионного обеспечения депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

На вопрос, какую экономию получит от этих изменений городской бюджет и сколько оплачиваемых должностей останется после этого в совете, председатель совета Валерий Козлов ответил, что жесткого математического исчисления нет, но какая-то экономия будет.

– Мы же живем в изменяющемся мире, и какие-то реформы, тем более в финансовом плане, необходимы, – пояснил руководитель совета. – Но мы все же старались соблюсти главный принцип при принятии этих решений – сохранить эффективную работоспособность совета. В самом совете при этом ничего не изменится.

В соответствии с законом три человека у нас работают на оплачиваемой основе – председатель совета и два председателя комиссий. Два моих заместителя работают на неосвобожденной основе. Так что структура аппарата совета не меняется, просто с моих коллег снимается статус муниципальных служащих.

Галина ГАЕВА