В Коми ждут вакцину от COVID-19

По состоянию на 21 сентября в республике лабораторно подтверждены 7583 случая инфицирования COVID-19. В активной фазе болезнь переносят 1095 пациентов, выздоровел 6391 человек. Избранный глава региона Владимир Уйба отметил хорошие темпы выздоровления в Коми, но акцентировал внимание на большом количестве новых случаев заражения. Рост заболеваемости коронавирусом отмечается не только в Коми, но и в большинстве регионов России.

В традиционном видеообращении к жителям республики Владимир Уйба объяснил, что высокий прирост числа заболевших связан как с сезонностью заболевания, так и с массовым несоблюдением элементарных мер профилактики инфекции. По мнению главы региона, если жители Коми не начнут ответственно относиться к соблюдению требований Роспотребнадзора, следствием легкомысленного отношения к COVID-19 станет массовое закрытие школ и детских садов на карантин, а затем возвращение к режиму строгой самоизоляции с закрытием торговых и спортивных центров, предприятий сферы услуг.

Владимир Уйба подчеркнул, что отката к самоизоляции допустить нельзя: возврат к жестким ограничениям негативно отразится на экономике республики, еще больше пострадает малый и средний бизнес, который только-только начал восстанавливаться после потерь, связанных с коронавирусом. Руководитель региона в очередной раз призвал соблюдать масочный режим в общественных местах и транспорте, пользоваться антисептиками, мыть руки с мылом и не забывать о домашнем фильтре – не только для детей, но и для взрослых. Если у взрослого человека наблюдаются признаки ОРВИ, то он не должен идти на работу, ему нужно обратиться к врачу. Эта рекомендация вроде бы очень проста, но есть люди, которые игнорируют призыв обращаться к врачу и заражают не только коллег по работе, но и тех, с кем сталкиваются в общественном транспорте, в магазинах, на улицах.

Отвечая на вопросы жителей республики, Владимир Уйба сообщил, что в регионе увеличено количество коек на случай возможного роста числа инфицированных COVID-19. В целом в регионе появилось дополнительно 170 коек. Как рассказал глава, республика стала одним из трех регионов, где тестировался фавипиравир – препарат спе-цифического действия, который применяется для лечения коронавируса. По оценке Владимира Уйба, в Коми при лечении инфицированных COVID-19 получены очень хорошие результаты: произошло снижение тяжести заболевания, сокращение срока лечения. По решению Минздрава России, фавипиравир будет не только госпитальным препаратом, но и амбулаторным, то есть появится в аптеках.

Также глава региона призвал жителей республики в этом году обязательно сделать прививку от гриппа, чтобы избежать наложения двух инфекций друг на друга. Вакцинация в Коми уже идет полным ходом, большинство жителей региона смогут сделать прививку бесплатно.

Владимир Уйба напомнил, что уже готова к применению и вакцина от коронавируса. Вскоре Коми получит первые 800 доз прививки от COVID-19. Первыми будут прививаться педагоги, врачи скорой помощи, медики, работающие в «красных зонах» медучреждений. Но даже для представителей этих категорий риска полученных доз вакцины не хватит, поэтому Коми готовит дополнительный заказ. Владимир Уйба предположил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется через год. В текущем же году для каждого гражданина страны важно не заразиться. А для этого надо соблюдать меры профилактики.

В Коми большую часть ежесуточного прироста зараженных дают Сыктывкар, Усинск и Ухта, где массово не соблюдаются масочный режим и меры профилактики.

Как сообщила администрация Ухты, за последние дни действительно значительно выросло число жителей города, инфицированных COVID-19. Основной прирост дали ранее контактировавшие с заболевшими и вернувшиеся из отпусков ухтинцы.

На заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции и.о. руководителя Роспотребнадзора Ухты Ольга Музалевская доложила о том, что уже готово несколько рапортов на граждан, которые были обязаны соблюдать домашнюю изоляцию, но нарушили предписанный режим. Материалы передадут в полицию, горожане понесут ответственность за несоблюдение требований Роспотребнадзора.

Заведующая межтерриториальным отделом организации здравоохранения ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Минздрава РК» Светлана Шинкаренко рассказала, что в самом начале пандемии большой прирост инфицированных в Ухте давали люди, приезжавшие из зарубежья. Позже кривая заболеваемости резко пошла вверх из-за распространения инфекции среди вахтовиков. Сейчас COVID-19 в большинстве случаев регистрируется у жителей города, которые отдыхали за пределами Ухты. Коронавирус распространяется от инфицированных в общественных местах.

– Человек ходит на работу, в магазин, за это время он успевает заразить еще нескольких. Наше упущение, что мы перестали осуществлять постоянные рейды в общественном транспорте, общественных местах, точках питания, магазинах. Мы перестали штрафовать и наказывать. Общественность очень негативно относится к просьбам соблюдать рекомендации. Есть и те, кто до сих пор не верит, что коронавирусная инфекция существует. После этого мы и получаем такой большой прирост заболевших. Мы возобновляем выезды и проверки, – сообщил руководитель администрации Ухты Магомед Османов.

В ходе заседания штаба было принято решение о необходимости увеличения количества утренних и вечерних автобусных рейсов из пригорода Ухты, чтобы избежать давки в салонах в часы пик.

В Сыктывкаре рейды по проверке соблюдения мер профилактики проводятся регулярно. Во время очередного рейда были выявлены нарушения. Проверяющие пришли к выводу, что в столице Коми некоторые продавцы, водители и кондукторы не соблюдают масочный режим. По информации администрации Сыктывкара, за неделю было проведено три рейда, обследовано 25 организаций, проведены четыре беседы и составлен акт.

Образовательные учреждения в Коми начали закрываться на карантин, в том числе из-за коронавируса. На минувшей неделе на карантин отправились ученики четырех школ и воспитанники одного детского сада.

Как сообщила в понедельник администрация Сосногорского района, по постановлению Роспотребнадзора педагогический коллектив школы №4 Сосногорска временно отстранен от работы для изоляции и непрерывного медицинского наблюдения. Причиной стали положительные результаты на коронавирусную инфекцию у двух сотрудников учреждения. Кроме этого, под медицинское наблюдение отправлены четыре класса школы.

По предписанию Роспотребнадзора школа №4 в Сосногорске должна до 22 сентября произвести заключительную дезинфекцию учебных помещений силами специализированного предприятия дезинфекционного профиля. Допуск персонала к работе и школьников к обучению станет возможным только после разрешения медиков. В ходе медицинского наблюдения будет произведен отбор мазков на COVID-19.

Людмила ВЛАСОВА

Фото usinsk.online