Финалисты из Коми борются за право попасть  в сборную WorldSkills Russia

14 участников из Республики Коми вышли в финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Участники выполняют задания чемпионата, находясь на соревновательных площадках в своих образовательных организациях. Финал завершится 21 сентября 2020, а победители получат шанс попасть в состав национальной сборной WorldSkills Russia, которая выступит на чемпионате мира в Шанхае в 2021 году.

«Республика» уже сообщала, что в этом году из-за пандемии впервые Чемпионат рабочих профессий проходит в дистанционно-очном формате. В соревнованиях принимают участие более 2800 участников со всей страны, а также 26 стран мира. Нацфинал WorldSkills Russia в этом году станет самым масштабным за все время проведения мероприятия. Деловая программа финала Национального чемпионата также впервые проходит в дистанционном формате и включает вебинары и онлайн-дискуссии. Базовая площадка для мероприятий – сайт conference.worldskills.ru.

Соревнования проходят по 129 компетенциям, для юниоров – по 71 компетенции. В программе – семь блоков профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

В финале чемпионата Республику Коми представляют студенты и недавние выпускники. В их число вошли Ксения Дмитриевская из Сыктывкарского колледжа сервиса и связи, выступающая в компетенции «Эстетическая косметология», и учащаяся того же колледжа – Ангелина Постникова – в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведения».

Сыктывкарский политехнический техникум представляют Елизавета Петрова – в компетенции «Информационные кабельные сети» и Даниил Шахов – в компетенции «Кузовной ремонт». Знания и умения, полученные в Сыктывкарском автомеханическом техникуме, демонстрируют Андрей Горлин – в компетенции «Обслуживание грузовой техники», Артем Тихомиров – в компетенции «Экспедирование грузов» и Артем Старцев – в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

Единственный вышедший в финал представитель высшего учебного заведения, студент СГУ Егор Борин выступает в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Мастерство хлебопечения демонстрирует Полина Галкина из Сыктывкарского торгово-технологического техникума. Алла Юшкова из Сыктывкарского медицинского колледжа выступает в компетенции «Фармацевтика», а еще одна студентка медколледжа – Марина Тимофеева – в компетенции «Медицинский и социальный уход». В компетенции «Кузовной ремонт» Сыктывкарский политехнический техникум представляют юниоры Андрей Пименов и Алексей Михайлов.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, четырнадцатому финалисту – Василию Нестерову из Сыктывкарского политехнического техникума, выступающему в компетенции «Парикмахерское искусство», путевка в Шанхай уже гарантирована. Он сумел досрочно завоевать ее, показав идеальный результат на отборочных соревнованиях в августе этого года.

Национальный чемпионат WorldSkills Russia проводится ежегодно с 2013 года и является самым значимым всероссийским соревнованием профессионального мастерства. Первенство проходит в рамках национального проекта «Образование». WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. Россия присоединилась к движению в 2012 году, Республика Коми развивает его с 2015 года.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено Минобразом Коми