Выборы– 2020: уточненные данные

Избирком Коми обнародовал на своем сайте уточненные данные об итогах голосования по выборам главы Республики Коми и выборам депутатов Государственного Совета РК VII созыва.

Цифры фактически полностью совпадают с предварительной информацией, озвученной республиканской избирательной комиссией ранним утром в понедельник.

По итогам обработки ста процентов протоколов УИК на выборах главы региона самовыдвиженец Владимир Уйба получил 73,18 процента голосов избирателей, его поддержали 145 058 жителей республики.

14 сентября в своем традиционном видеообращении исполняющий обязанности главы Коми поблагодарил за оказанное доверие всех, кто пришел 13 сентября на избирательные участки и выразил свою позицию.

– Благодарю всех тех, кто поддержал мою кандидатуру. Спасибо вам огромное. Сделаю все для того, чтобы оправдать ваше доверие, – сказал Владимир Уйба.

На выборах в Госсовет РК, как уже сообщала «Республика», абсолютными лидерами по одномандатным округам оказались представители партии «Единая Россия», победившие в 14 из 15-ти округов. Только в одном округе победил представитель КПРФ – ижемец Николай Братенков.

По партийным спискам «Единая Россия» (набравшая 28,61 процента голосов) получит в республиканском парламенте шесть мандатов, по три мандата КПРФ (14,8 процента) и ЛДПР (14,45 процента), по одному – «Справедливая Россия» (8,56 процента), «Зеленая альтернатива» (10,01 процента) и «Родина» (9,83 процента). Партии КПСС и «Коммунисты России» не преодолели планку в пять процентов, поэтому остаются без мандатов.

Любопытная коллизия сложилась с партией «Родина», «паровозом» которой в избирательной гонке был находящийся в ливийском плену политтехнолог Максим Шугалей. Лидер списка по-прежнему в плену, однако «Родина» не намерена передавать другому партийцу его депутатский мандат Госсовета Коми. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель партии, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

По словам Журавлева, тот факт, что Шугалей стал депутатом Госсовета Коми, поможет ускорить его освобождение и вывести проблему на новый уровень, и есть надежда, что совсем скоро он сможет приступить к выполнению своих обязанностей как депутат.

– «Родина» всегда заботится о своих гражданах, тем более о патриотах, которые томятся в тюрьмах за рубежом. Для нас это было принципиальным решением, сделать все, чтобы дать Максиму государственный статус, – заявил Алексей Журавлев.

Теперь Шугалея следует считать государственным человеком, ливийский узник официально стал депутатом и представляет интересы народа и своего государства.

Журавлев уверен, что с избранием Максима Шугалея в парламент Коми у МИДа России появится дополнительный повод ускорить его возвращение на Родину. Поэтому передавать депутатский мандат никому не собираются.

Лина Перова

Фото komi.izbirkom.ru