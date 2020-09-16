Пенсионный фонд просит родителей поторопиться

Отделение Пенсионного фонда по РК напоминает, что осталось всего две недели, чтобы подать заявление на детские выплаты тем семьям, которые еще не обращались в ПФР за этой мерой поддержки. Последний день подачи заявлений – 30 сентября.

Семьи с детьми, рожденными в период с первого апреля 2017 года по 30 июня 2020 года включительно, имеют право на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь 2020 года на каждого ребенка.

Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет имеют право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. При этом 16 лет ребенку должно исполниться не ранее 11 мая 2020 года, а три года – не позднее 30 сентября 2020 года.

Дополнительная выплата за июль в размере 10 тысяч рублей предоставляется на детей, рожденных в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года включительно. За данной выплатой не нужно никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд оформляет ее беззаявительно на основе решений о предоставлении выплат пяти тысяч и 10 тысяч рублей.

Подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг, а также в МФЦ и в клиентских службах ПФР (прием осуществляется по предварительной записи). Подробнее об условиях получения выплаты можно прочитать на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/ и на портале Госуслуг.

Галина ГАЕВА

Фото runaruna.ru