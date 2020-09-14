Выбор сделан

Жители Коми определились, кто будет главой региона, депутатами Госсовета и местных советов

Подведены предварительные результаты выборов, проходивших в Коми 11-13 сентября. Жители республики отдавали свои голоса за нового главу региона, кандидатов в депутаты Государственного Совета VII созыва и в местные советы. На рассвете 14 сентября председатель Избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев провел пресс-конференцию, на ее начало в республике было обработано 85 процентов протоколов участковых избирательных комиссий, а к концу – более 90 процентов. Так что изменений, которые могли бы значительно повлиять на результаты, уже не ожидалось.

Победители и аутсайдеры

В выборах главы Коми с большим отрывом победил самовыдвиженец Владимир Уйба, с апреля исполнявший обязанности руководителя региона. Его, по данным на утро понедельника, поддержали 73,18 процента проголосовавших, или более 145 тысяч человек. На втором месте кандидат от ЛДПР Андрей Никитин с 10,83 процента, это более 21,4 тысячи человек. Виктор Бетехтин от «Зеленой альтернативы» и Сергей Пономарев от КПСС пришли к финишу выборной гонки с практически одинаковым результатом: у первого – 5,71 процента у второго – 5,73 процента, оба претендента набрали чуть больше 11,3 тысячи голосов. Причем, если по данным на 7.00 «зеленый» опережал соперника всего на 33 голоса, то на 11.00, когда было обработано 100 процентов протоколов УИК, уже Сергей Пономарев обошел Виктора Бетехтина на 40 голосов.

Согласно данным Избирательной комиссии Коми, наибольшую поддержку Владимир Уйба получил в Вуктыле, где за него проголосовали 82, 1 процента избирателей, в Троицко-Печорском районе (81, 3 процента), в Инте, Печоре и Прилузье – по 79,7 процента. В Усть-Цилемском районе Владимира Уйба поддержали 78, 9 процента избирателей. В остальных муниципалитетах победитель набрал не менее 66 процентов голосов избирателей.

Что касается выборов в Госсовет Коми, в которых принимали участие восемь политических партий, то здесь в очередной раз лидирует «Единая Россия». По единому избирательному округу единороссы набрали более 28 процентов голосов и, по всей видимости, получат в новом созыве шесть мандатов из пятнадцати. КПРФ набрала 14,8 процента, ЛДПР, по предварительным подсчетам, не дотягивалась до этого результата совсем немного, получив 14,45 процента голосов. Таким образом, и тем, и другим должно достаться по три мандата. Один мандат по единому округу должен достаться «Справедливой России», ее результат – 8,56 процента. По одному мандату достанется новичкам Госсовета РК – партиям, которые в прошлом парламенте представлены не были, – «Зеленой альтернативе» (10,01 процента) и «Родине» (9,83 процента). КПСС с 4,2 процента и «Коммунисты России» с 3,09 процента планку до планки, позволяющей взять хотя бы один мандат по партийным спискам, не дотянули.

Лидерами единороссы оказались и по одномандатным округам, своих соперников они обошли в борьбе за 14 мандатов из 15. Единственное исключение – ижемец Николай Братенков от КПРФ. Кстати, по данным на 4 часа утра, когда было обработано около половины бюллетеней, компанию представителей «Единой России» разбавлял также самовыдвиженец Михаил Брагин (по Интинскому округу), но шел он «ноздря в ноздрю» с единороссом Александром Поповым, соперники попеременно менялись позициями в рейтинге. Также уступили единороссам лидировавшие одно время в своих округах Людмила Елькина, представлявшая «Справедливую Россию», и самовыдвиженка Яна Сажина.

Таким образом, с очень высокой степенью вероятности 20 мандатов в новом созыве достается единороссам. Кстати, большая часть представителей «Единой России», шедших на выборы в Госсовет по одномандатным округам и, судя по всему, успешно проходящих в новый созыв, в парламенте Коми уже не новички. В частности, это Надежда Дорофеева, спикер прошлого созыва, экс-вице-спикер Валентина Жиделева, председатели комитетов Владимир Косов, Степан Чураков, Сергей Артеев, Владимир Жариков, депутаты Сергей Усачев, Александр Гайворонский, Андрей Климушев. Среди новичков, впрочем, тоже есть персоны широко известные, например – заместитель председателя правительства Коми, министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин.

Наибольший процент голосов у себя в округах набрали Александр Гайворонский – почти 49 процентов проголосовавших в Боровском одномандатном округе №11 (Ухта), Евгения Лясковская – почти 46 процентов в Приполярном одномандатном округе №9 (Усинск и Усть-Цильма), Вячеслав Завальнев – 43,3 процента в Ярегском одномандатном округе №12 (Ухта).

Борьба местного масштаба

На местных выборах в Сыктывкаре за мандаты сражались шесть партий, больше всех голосов набрала также «Единая Россия» – 29 процентов с хвостиком. «Заградительный барьер» в пять процентов голосов точно преодолели еще четыре партии – ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, «Родина», все они уверенно набрали больше десяти процентов. «Коммунисты России» по результатам предварительных подсчетов набирали 4,8 процента, имея, все же небольшой шанс взять минимальную политическую высоту.

В Инте борьба шла всего между тремя партиями. Почти 40 процентов голосов по утренним подсчетам у «Единой России», примерно на 10 процентов меньше у ЛДПР, еще на 10 процентов меньше у КПРФ.

В Воркуте на выборы шли четыре парламентских партии, все преодолели «заградительный барьер». В лидерах опять же «Единая Россия», на втором месте КПРФ, на третьем ЛДПР, на четвертом – «Справедливая Россия».

Кроме того, уже понятно, что в Усть-Цилемском районе в совет войдут восемь единороссов, два представителя «Справедливой России» и семь самовыдвиженцев. В Сысольском по ЕР и СР расклад точно такой же, но самовыдвиженцев пять.

Комплексы обработки избирательных бюллетеней на этих выборах в Коми работали в 62 помещениях для голосования. Часть данных обработанных КОИБамина двух участках в Сыктывкаре и Эжвепотом перепроверили в ручном режиме: подсчеты компьютеров и людей оказались идентичными.

В муниципальном совете Печоры будет 15 единороссов, три справоросса, три представителя КПРФ и шесть самовыдвиженцев. Но есть и интрига: в одном из округов два кандидата – от ЛДПР и «Справедливой России» – набрали по 102 голоса каждый, судьба мандата будет решаться жеребьевкой.

В Усинске в состав совета войдут 10 представителей «Единой России» и 10 самовыдвиженцев, один представитель КПРФ.

По мнению Дмитрия Митюшева, уже по этим результатам видно, что политический расклад в представительных органах Коми на уровне муниципалитетов значительно изменился, больше нет партии в явном большинстве – оппонентов в сумме не меньше, так что придется в решении вопросов договариваться, приходить к консенсусу.

Явка на нынешних выборах оказалась далеко не рекордной, порядка 30 процентов. Председатель республиканского избиркома сообщил, что, глядя на цифры первых двух дней голосования, полагал, что исполнить свой гражданский долг решит большее количество жителей Коми. Но, видимо, желание идти голосовать у многих отбила на редкость неприятная погода в воскресенье – холодная и дождливая.

Без казусов не обошлось

Серьезных нарушений, по словам Дмитрия Митюшева, на нынешних выборах зафиксировано не было. Впрочем, не обошлось без ошибок членов участковых избирательных комиссий, из-за чего не засчитывались голоса. На одном из участков в Сыктывкаре «перестарались», складывая бюллетени в сейф-пакет на ночь. Проголосовало там в тот день более 60 человек, каждому выдавалось по пять бюллетеней (по два на выборы в Госсовет и совет города, один за главу Коми), итого – более трехсот, и это явно превышало ресурс пакета. Наутро выяснилось, что он лопнул. С такой ситуацией здесь не сталкивались, поэтому вместо того, чтобы в присутствии свидетелей аккуратно переложить бюллетени в другие сейф-пакеты, лопнувший попытались починить подручными средствами. Из-за чего у наблюдателей возникло ощущение, что бюллетени в него можно как убавить, так и добавить. Результат – недействительными признаны все. На другом участке вследствие, видимо, ошибки в подсчетах, в одном из сейф-пакетов обнаружилось больше бюллетеней, чем было в акте. Как рассказал председатель избиркома Коми, бюллетени, как и положено, признали недействительными, но соответствующие пометки сделать забыли и по недосмотру отправили в комплекс обработки с остальными бюллетенями. Аннулировать пришлось все результаты голосования на этом участке.

Кроме того, в одном из сельских поселений члены УИК к вечеру заскучали и решили «закрыться пораньше», рассудив, что на выборы уже никто не придет. И подсчет голосов они начали еще до наступления положенного времени. За этим делом в 19.55 их и застал коллега с правом совещательного голоса из вышестоящей комиссии. Голосование на участке признано недействительным. Голоса 35 человек, пришедших на участок в этот день, пропали зря.

Также будет проводиться проверка по заявлению представителя КПРФ, по версии которого в одной из эжвинских УИК некий злоумышленник испортил 50 бюллетеней, в которых голоса были отданы за кандидатов от КПРФ и «Единой России», сделав их недействительными.

Всего же, по предварительным данным, недействительными оказались 6069 бюллетеней, предназначенных для голосования за главу Коми, 8684 бюллетеня – на выборах депутатов Госсовета по единому округу.

Около 20 тысяч человек проголосовало в эти дни на дому, это примерно 8 процентов от числа всех, кто сделал выбор в эти дни в Коми. За процессом голосования следили 1529 наблюдателей и 870 членов комиссий с совещательным голосом.

Анна Потехина

Фото vk.com/izbirkomkomi