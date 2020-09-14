В Коми возобновили работу бассейны

Исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства региона, с 15 сентября при условии выполнения установленных законодательством требований, проведения комплекса противоэпидемических мероприятий, возобновят работу бассейны, в том числе расположенные в физкультурно-спортивных организациях, фитнес-центрах (спортивных клубах), банях, саунах, а также в образовательных организациях.

Также с 15 сентября на территории МО ГО «Усинск» возобновят работу физкультурно-спортивные организации. Таким образом при выполнении противоэпидемических и иных мероприятий будет возобновлена работа физкультурно-спортивных организаций, фитнес-центров (спортивных клубов) на всей территории республики.

Напомним, на территории Республики Коми в связи с пандемией коронавируса сохраняется масочный режим, соблюдение которого в общественных местах и общественном транспорте является обязательным для всех.

По состоянию на 14 сентября в Коми лабораторно подтверждены 7114 случаев инфицирования COVID-19, за сутки добавилось 53 новых случая заражения. Справились с инфекцией 6094 человека, в активной фазе болезнь переносят 929 пациентов. С начала пандемии скончался 91 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает рост числа инфицированных коронавирусом в мире. Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал ситуацию в России стабильной, но отметил, что в некоторых регионах фиксируется небольшое повышение числа инфицированных в связи с возвращением людей из отпусков.

Глава Минздрава России также напомнил о важности соблюдения санитарно-эпидемиологических правил безопасности, в том числе о необходимости вакцинации от гриппа, чтобы избежать тяжелых последствий от наложения нескольких инфекций.

– Циркуляция нескольких видов возбудителя и микст-инфекции, конечно же, всегда являются наиболее неблагоприятным сочетанием, поэтому мы и говорим о том, что в этот период необходимо обезопасить себя и получить вакцину против гриппа, получить категориям риска вакцинацию против пневмококка. Это создает дополнительную защиту для организма, – добавил Михаил Мурашко.

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми обратило внимание работодателей на то, что решением санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми руководителям организаций независимо от организационно – правовой формы собственности рекомендовано обеспечить, в том числе с привлечением собственных средств работодателей, иммунизацию сотрудников против гриппа с охватом не менее 60 процентов от списочного состава работающих.

Для выработки иммунитета необходимо 8-12 дней, защитный эффект от вакцинации сохраняется до 12 месяцев. По мнению специалистов, эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств, средств «народной медицины» и так далее.

Людмила ВЛАСОВА

Фото из архива «Республики»