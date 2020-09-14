Владимир Уйба: «Я голосовал за будущее республики»

В первый из двух досрочных выборных дней проголосовал исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. На свой избирательный участок в Техническом лицее Сыктывкара руководитель региона прибыл 11 сентября после полудня. После процедуры волеизъявления – Владимир Уйба получил и заполнил пять бюллетеней – он пообщался с журналистами.

– Как вы оцениваете организацию выборов?

– Считаю, что выборы организованы очень правильно с точки зрения разнесения по времени на три дня. Это снизит нагрузку на избирательные комиссии и возможность контактов. И по санэпидрежиму все абсолютно выдержано. Поэтому никаких проблем у избирателя с точки зрения возможности заболеть совершенно точно не будет.

– Выбор был сложный, или вы уже заранее определились?

– Я – человек обстоятельный, заранее подготовился к такому серьезному мероприятию. Самое главное было не пропустить – бюллетеней много, и не испортить их. Я голосовал за будущее республики.

– Каким, на ваш взгляд будет Госсовет, сильно ли он изменится?

– Надеюсь, что это будет Госсовет, который в первую очередь думает о людях республики, а вовсе не о себе. Это самое главное. Все-таки Государственный Совет – законодательная ветвь власти, важно, чтобы она была умна, честна и трезва.

– На какие еще качества вы ориентировались, делая свой выбор?

– Я читал о кандидатах, знаю их, и для меня это было уже понятное решение. Никаких сомнений по поводу выбора не возникало.

– Почему вы выбрали для голосования первый день?

– Считаю, что раз отведено три дня, то нечего, что называется, тянуть резину, нужно прийти и проголосовать. И в период общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России было точно так же – это единый подход. Нечего откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

Лина Перова

Фото БНК