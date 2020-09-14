Наблюдатели отработали образцово

Избирательная кампания в Коми прошла спокойно и без эксцессов. Такую оценку дали представители Общественной палаты республики в ходе пресс-конференции по подведению итогов общественного наблюдения на выборах главы региона, депутатов Госсовета и местных советов.

Как рассказал председатель ОП РК Сергей Чечеткин, в первую очередь упор в этой избирательной кампании делался на «неформальное отношение к сохранению здоровья избирателей».

– Нарушения, если и были, то весьма и весьма незначительные, – рассказал он. – И что характерно: информация о нарушениях исходила от самих избирателей. Причем реакция правоохранительных органов была моментальной. К общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию мы получили от Общественной палаты России «золотой стандарт» – перечень требований к наблюдателю, проводили семинары, раздавали эти инструкции наблюдателям. Один из наблюдателей пришел на семинар «слегка одетый, в сандалиях на босу ногу». Пришлось напомнить, что нужно уважать себя и избирателей и появляться в таком виде на публике неприлично. В эти выборы «золотой стандарт» был откорректирован и отправлен в регионы. Поэтому нареканий к наблюдателям не было. Качество проведения этой избирательной кампании я считаю высоким.

Член Общественных палат РФ и РК Анна Чуракова напомнила, что в прошлый раз при голосовании за поправки в Конституцию Общественная палата была единственным оператором, который выдавал направления на наблюдение:

– Тогда у нас было 2246 наблюдателей, основная масса которых была от политических партий. В этот же раз наблюдателей от Общественной палаты было всего 112 человек, остальные – от партий. Поэтому мы уже не отвечали за всех наблюдателей республики. Сейчас каждый из лидеров партий отвечал за тех наблюдателей, которых он рекомендовал.

По мнению представителей ОП РК, высокое качество проведения этой избирательной кампании объясняется еще и тем, что наблюдатели от разных партий контролировали друг друга. И это хороший момент, который стоит взять на вооружение. Дисциплинировало и то, что порядка десяти процентов избирательных участков были оснащены камерами видеонаблюдения.

– Одна из политических партий вместо того, чтобы заводить наблюдателей, делегировала эти полномочия члену избирательной комиссии с совещательным правом голоса, который может присутствовать при подсчете голосов. Я считаю, что это правильно. Партии должны работать, вместо того, чтобы конфликтовать на избирательных участках. Это один из факторов, который позволил бесконфликтно отработать три дня, – заметила исполнительный директор ОПРК Александра Афонина.

– Поведением наблюдателей и работой комиссий мы довольны, – дополнила коллег зампред ОП РК Галина Лапшина. – Не было ни одной жалобы на работу избирательных комиссий. Я считаю, что Республика Коми в эти три дня отработала образцово.

Галина ГАЕВА

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