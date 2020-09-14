Учителем года стала Наталья Петухова из Визиндора

В минувшую пятницу в Доме дружбы чествовали финалистов и победителей республиканского этапа конкурса «Учитель года – 2020». Лавры победителя достались учителю истории и обществознания общеобразовательной школы–детсада поселка Визиндор Сысольского района Наталье Петуховой.

Напомним, в этом году в конкурсе приняли участие 19 педагогов из 15 муниципальных образований, а также двух государственных учреждений региона. В течение пяти дней – с 6 по 11 сентября – они проходили конкурсные испытания. В ходе открытых уроков конкурсанты делились своими педагогическими наработками и опытом, проводили внеурочные занятия, мастер-классы, разрабатывали образовательные проекты, проводили публичные лекции. Во время круглого стола «Разговор с министром» обсуждали проблемы современной школы.

По итогам конкурса были определены восемь лауреатов. Они получили награды из рук депутата Государственной Думы России Ольги Савастьяновой, которая отметила, что педагогов во все времена отличали любовь к детям и к своему делу.

Перед тем, как были озвучены имена призеров и абсолютного победителя конкурса, к участникам церемонии обратилась министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова.

– Дорогие участницы! Эти пять насыщенных, трудных и очень интересных конкурсных дней доказали, что вы не просто педагоги, достигающие высот. Ваша профессия является вашим образом жизни, и это очень важно. Знаю, что у каждого из вас большая и дружная группа поддержки, состоящая из коллег, учащихся и родителей. К сожалению, они не могут сегодня присутствовать на этой церемонии, но мы передаем им наши слова благодарности. Как и членам «большого» жюри, родительской и педагогической общественности, которые проделали неимоверную работу и пережили не меньшие испытания, чем вы. Оценивать вас – это колоссальная ответственность, потому что вы профессионалы, причем каждый в своем направлении и предмете, – сказала Наталья Якимова.

После приветственных слов министр вручила главные награды конкурса.

Для победительницы – Натальи Петуховой, несмотря на 28-летний стаж работы в школе, победа стала полной неожиданностью.

– Я ничего особенного не делала, просто честно работала и собираюсь дальше делать это. Большое спасибо организаторам, это действительно был полезный и незабываемый опыт. Благодарю всех, кто меня поддерживал и переживал за меня, спасибо моему району, администрации района, управлению образования и, конечно, семье, – сказала победитель конкурса в ответном слове.

Второго места удостоена учитель химии Благоевской средней общеобразовательной школы Удорского района Татьяна Георгиева. Третье место заняла учитель начальных классов Гимназии искусств при главе Республики Коми имени Ю.А. Спиридонова Елена Расова.

Наталья Якимова вручила дипломы победителю и призерам, а также денежные сертификаты правительства Республики Коми в сумме 50, 40 и 30 тысяч рублей соответственно. Сертификаты на повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе победителю, призерам и лауреатам вручила ректор Коми республиканского института развития образования Галина Китайгородская.

В общении с журналистами Наталья Петухова рассказала, что самым сложным испытанием для нее стал открытый урок. Звание «Учителя года» она охарактеризовала как почетное и ответственное, потому что на учителя равняются дети и взрослые, а само участие в конкурсе назвала опытом, общением с коллегами и преодолением себя.

Наталья Петухова представит Республику Коми в финале всероссийского состязания. Установочный семинар для победителей региональных этапов состоится с 28 сентября по 4 октября, чтобы все претенденты смогли 5 октября принять участие в мероприятии, посвященном Дню учителя в Государственном Кремлевском дворце. Заключительный федеральный этап конкурса планируется провести с 2 по 10 ноября, в период осенних каникул, в Волгограде.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено министерством образования РК