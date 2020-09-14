За безопасный труд!

В Усинском политехническом техникуме открылась «Лаборатория стрессоустойчивости». Это уже седьмая именная аудитория «Роснефти», созданная в Усинском политехникуме при поддержке «РН – Северная нефть». Она позволит студентам отрабатывать навыки безопасного труда, изучать правила техники безопасности на производстве.

На торжественном открытии лаборатории присутствовали исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба, министр образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова, руководители «РН – Северная нефть», представители других предприятий – партнеров техникума, а также коллектив преподавателей и студентов учебного заведения.

– Мы уже не можем учиться так, как учились 20-30 лет назад, – подчеркнул Владимир Уйба. – В нашу жизнь приходят новые технологии, и этим нужно пользоваться. Любая профессия требует большого количества знаний и безукоризненного выполнения специальных требований.Благодаря таким учебным лабораториям у студентов и рабочих, проходящих переквалификацию, есть возможность получить очень ценные навыки, а это – и рост мастерства, и безопасность жизни. А еще в любом деле крайне важен хороший социальный партнер, проверенный и надежный. У техникума партнер есть, это – «Роснефть», «РН – Северная нефть». И такое эффективное взаимодействие дорогого стоит.

Дочернее предприятие Компании уже более 15 лет сотрудничает с Усинским техникумом. Открытие «Лаборатории стрессоустойчивости» – очередной шаг в этом партнерстве.

– Безопасность производства и сохранность человеческой жизни – безусловные ценности для компании «Роснефть» и ее дочернего общества «РН – Северная нефть», – подчеркнул генеральный директор предприятия Владимир Шульга. – Уверен, что обучение в новой аудитории пойдет на пользу и студентам, и работникам усинских предприятий.

«Лаборатория стрессоустойчивости» – проект для республики уникальный. Такой учебной площадки нет ни в одном образовательном учреждении региона.

На территории в 120 квадратных метров располагается комплекс сооружений-тренажеров, имитирующих производственные инциденты, которые являются следствием нарушений техники безопасности. Презентация устройств в исполнении работников «РН – Северная нефть» впечатлила собравшихся и еще раз показала, что пользоваться средствами индивидуальной защиты и не пренебрегать правилами безопасности – жизненно важно.

То, что открытие лаборатории состоялось в преддверие 80-летия системы профтехобразования России, символично: Усинский техникум считается лучшим учебным заведением среднего профобразования республики и претендует стать региональной площадкой для проведения конкурсов профмастерства «Молодые профессионалы».

– Благодаря нашим надежным партнерам, – уверен директор техникума Олег Рубан, – у нас это обязательно получится!

Помимо лаборатории стрессоустойчивости в УПТ при поддержке «РН – Северная нефть» открылась и военно-патриотическая база «Застава». Здесь оттачивать мастерство и соревноваться в скорости, умении действовать слаженно и оперативно будут бойцы добровольных пожарных формирований «РН – Северная нефть» и студенты УПТ. Идея создать такой военно-спортивный «полигон» возникла у руководства техникума после того, как студенты побывали на соревнованиях ДПФ «РН – Северная нефть» и загорелись желанием поучиться мастерству и посостязаться в пожарно-прикладном спорте с нефтяниками. Руководство предприятия идею поддержало и буквально за лето на стадионе УПТ появилась обустроенная по всем правилам настоящая «полоса препятствий», которую по достоинству оценили и огнеборцы, и учащиеся.

Пресс-служба

ООО «РН – Северная нефть»

Усинский политехнический техникум (УПТ) — стратегический партнер «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть», в области подготовки и переподготовки кадров.

Сложившаяся система взаимодействия строится на общекорпоративных принципах НК «Роснефть» в области подготовки кадров и взаимодействия с организациями профобразования, а также органично вписывается в стратегию федерального приоритетного проекта «Новые рабочие кадры для инновационной России», инициированного Советом по реализации приоритетных стратегических проектов при президенте России.

Ежегодно по программе взаимодействия с образовательными организациями «РН – Северная нефть» выделяет техникуму средства на укрепление материально-технической и развитие учебно-тренинговой базы.

Сегодня в УПТ действует именной комплекс НК «Роснефть», включающий технику для подготовки автомехаников, лаборатории и тренажеры по бурению, эксплуатации и капитальному ремонту скважин, сварочный цех, аудиторию и компьютерный класс для подготовки делопроизводителей, лабораторное оборудование по релейной защите систем электроснабжения и испытанию трансформаторов, учебные полигоны «Кустовая площадка нефтедобычи с ЛЭП», «Добыча нефти» и «Дожимная насосная станция», мастерская по ремонту нефтепромыслового оборудования, «Лабораторию стрессоустойчивости» и военно-патриотическую базу «Застава». Учебный центр профессиональных квалификаций, открытый на базе УПТ при поддержке «РН – Северная нефть» в 2016 году, помог получить востребованную нефтяную специальность сотням усинцев и жителям других населенных пунктов республики.