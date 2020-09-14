За безопасный труд!

В Усинском политехническом техникуме открылась «Лаборатория стрессоустойчивости». Это уже седьмая именная аудитория «Роснефти», созданная в Усинском политехникуме при поддержке «РН – Северная нефть». Она позволит студентам отрабатывать навыки безопасного труда, изучать правила техники безопасности на производстве.
На торжественном открытии лаборатории присутствовали исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба, министр образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова, руководители «РН – Северная нефть», представители других предприятий – партнеров техникума, а также коллектив преподавателей и студентов учебного заведения.
– Мы уже не можем учиться так, как учились 20-30 лет назад, – подчеркнул Владимир Уйба. – В нашу жизнь приходят новые технологии, и этим нужно пользоваться. Любая профессия требует большого количества знаний и безукоризненного выполнения специальных требований.Благодаря таким учебным лабораториям у студентов и рабочих, проходящих переквалификацию, есть возможность получить очень ценные навыки, а это – и рост мастерства, и безопасность жизни. А еще в любом деле крайне важен хороший социальный партнер, проверенный и надежный. У техникума партнер есть, это – «Роснефть», «РН – Северная нефть». И такое эффективное взаимодействие дорогого стоит.
Дочернее предприятие Компании уже более 15 лет сотрудничает с Усинским техникумом. Открытие «Лаборатории стрессоустойчивости» – очередной шаг в этом партнерстве.
– Безопасность производства и сохранность человеческой жизни – безусловные ценности для компании «Роснефть» и ее дочернего общества «РН – Северная нефть», – подчеркнул генеральный директор предприятия Владимир Шульга. – Уверен, что обучение в новой аудитории пойдет на пользу и студентам, и работникам усинских предприятий.
«Лаборатория стрессоустойчивости» – проект для республики уникальный. Такой учебной площадки нет ни в одном образовательном учреждении региона.
На территории в 120 квадратных метров располагается комплекс сооружений-тренажеров, имитирующих производственные инциденты, которые являются следствием нарушений техники безопасности. Презентация устройств в исполнении работников «РН – Северная нефть» впечатлила собравшихся и еще раз показала, что пользоваться средствами индивидуальной защиты и не пренебрегать правилами безопасности – жизненно важно.
То, что открытие лаборатории состоялось в преддверие 80-летия системы профтехобразования России, символично: Усинский техникум считается лучшим учебным заведением среднего профобразования республики и претендует стать региональной площадкой для проведения конкурсов профмастерства «Молодые профессионалы».
– Благодаря нашим надежным партнерам, – уверен директор техникума Олег Рубан, – у нас это обязательно получится!
Помимо лаборатории стрессоустойчивости в УПТ при поддержке «РН – Северная нефть» открылась и военно-патриотическая база «Застава». Здесь оттачивать мастерство и соревноваться в скорости, умении действовать слаженно и оперативно будут бойцы добровольных пожарных формирований «РН – Северная нефть» и студенты УПТ. Идея создать такой военно-спортивный «полигон» возникла у руководства техникума после того, как студенты побывали на соревнованиях ДПФ «РН – Северная нефть» и загорелись желанием поучиться мастерству и посостязаться в пожарно-прикладном спорте с нефтяниками. Руководство предприятия идею поддержало и буквально за лето на стадионе УПТ появилась обустроенная по всем правилам настоящая «полоса препятствий», которую по достоинству оценили и огнеборцы, и учащиеся.
Пресс-служба
ООО «РН – Северная нефть»
Усинский политехнический техникум (УПТ) — стратегический партнер «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть», в области подготовки и переподготовки кадров.
Сложившаяся система взаимодействия строится на общекорпоративных принципах НК «Роснефть» в области подготовки кадров и взаимодействия с организациями профобразования, а также органично вписывается в стратегию федерального приоритетного проекта «Новые рабочие кадры для инновационной России», инициированного Советом по реализации приоритетных стратегических проектов при президенте России.
Ежегодно по программе взаимодействия с образовательными организациями «РН – Северная нефть» выделяет техникуму средства на укрепление материально-технической и развитие учебно-тренинговой базы.
Сегодня в УПТ действует именной комплекс НК «Роснефть», включающий технику для подготовки автомехаников, лаборатории и тренажеры по бурению, эксплуатации и капитальному ремонту скважин, сварочный цех, аудиторию и компьютерный класс для подготовки делопроизводителей, лабораторное оборудование по релейной защите систем электроснабжения и испытанию трансформаторов, учебные полигоны «Кустовая площадка нефтедобычи с ЛЭП», «Добыча нефти» и «Дожимная насосная станция», мастерская по ремонту нефтепромыслового оборудования, «Лабораторию стрессоустойчивости» и военно-патриотическую базу «Застава». Учебный центр профессиональных квалификаций, открытый на базе УПТ при поддержке «РН – Северная нефть» в 2016 году, помог получить востребованную нефтяную специальность сотням усинцев и жителям других населенных пунктов республики.
Что нам ждать от новоиспеченного Главы?
Он будет хитрее Гапликова и изворотливее Гайзера.
Он будет работать лучше Гапликова (куда уж хуже!), потому что, в отличии от предшественника, у него чуть больше ума и желания работать.
Он не даст себя посадить, как Гайзера. Потому что знает с кем надо дружить, знает кому надо отстегивать, с кем надобно делится. Да и его соплеменники всегда его прикроют. При случае даже коридор обеспечат. Но этого не понадобится.
Что ожидать Республике?
Регион будут грабить. Как и до него. И даже больше.
Республику будет грабить официальная вертикаль (налоги несусветные, отчисления, …).
Республику будет грабить НЕофициальная теневая вертикаль (роспилы, откаты, взятки, подарки, ….).
Но теперь Республику будет грабить еще одна неофициальная структура. Пусть они будут грабить меньше (по рангу), но ощутимо для региона. И главное — обидно. — Совсем нас за людей не считают. Кто эта третья группировка, я говорить не буду. Чтоб меня не привлекли за «разжигание межнациональной розни».
Что ждать народу от него? … Он — не дурак. И в открытую разрушать Республику не будет. Даже будет стараться что-то сделать полезное для людей. НО мы не должны забывать, что за его спиной Республику будут грабить. И он сам в накладе не останется.
Уровень жизни будет неуклонно падать, но на цифрах все будет благополучно. Он соберет вокруг себя почитателей (за деньги и за бесплатно). Которые будут трубить о росте благосостояния. Всех, кто попробует вякнуть против, загнобят и распнут (морально). Он жеж — не зверь. — Сам лично никого уничтожать не будет. Он будет медленно, но неукоснительно снижать бюджетное финансирование, зарплаты учителям, врачам, …
Тихое умирание Республики под сочувствующие вздохи человека в белом халате и маске…