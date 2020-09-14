Полсотни поединков за армейцев

Уроженка Сыктывкара Валерия Беспаликова, играющая за московский футбольный клуб ЦСКА, провела свой 50-й матч в составе армейцев. В чемпионате суперлиги 12 сентября москвички разгромили красноярский «Енисей» со счетом 3:0.

В своей юбилейной игре на стадионе «Октябрь» в Москве Валерия Беспаликова не отличилась забитыми голами, но выглядела уверенно и отыграла с первой до последней минуты. При очень мощной конкуренции – а в составе ЦСКА играют в том числе и сильные легионеры, например, Габриэль Онгене из Камеруна – сыктывкарке удалось закрепиться в основном составе, и она регулярно выходит на поле с первых минут. Вместе с клубом в прошлом году спортсменка из Коми завоевала чемпионство, и перед началом этого сезона ей вручили приз как лучшему правому полузащитнику чемпионата страны – 2019. Ну а после матча с «Енисеем» Валерии вручили памятную футболку с датой и цифрой 50.

В турнирной таблице после 10 туров в чемпионате суперлиги ЦСКА уверенно лидирует, на втором месте идет московский «Локомотив». Следующий матч армейцы проведут 29 сентября в гостях против санкт-петербургского «Зенита».

Ярослав СЕВРУК

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