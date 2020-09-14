Победные старты в Тюмени

Члены сборной Республики Коми, которые также входят в состав сборной страны, успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Тюмени. На чемпионате по лыжероллерам, который проходил 11-13 сентября, Коми представляли Юлия Ступак (Белорукова), Илья Порошкин и Илья Семиков. Спортсмены завоевали в Тюмени пять медалей различного достоинства.

Первый старт на лыжероллерах – спринт свободным стилем – прошел 11 сентября. Мужчины результатами не порадовали, а вот Юлия Ступак заняла первое место. Это говорит о том, что после рождения сына спортсменка не утратила своих скоростных качеств, ведь именно на коротких дистанциях она проявляет себя лучше всего.

– Приятно победить, если учесть, что я не специализируюсь на лыжероллерах. Как ни странно, я выигрываю на летнем чемпионате России в первый раз. Родить и вернуться в хорошей форме можно, но только зима покажет настоящие результаты. Еще предстоит много работы, – сообщила Юлия после финиша в интервью спортивному порталу «На лыжи!».

На следующий день и на средней дистанции уроженка Сосногорска тоже выглядела достойно: лыжница заняла третье место в гонке на 15 километров классическим стилем. А вот среди мужчин, которые преодолели 20 км «классикой», серебром порадовал устьцилём Илья Семиков.

В заключительный день стартов, 13 сентября, прошел персьют (кросс, женщины – 4 км, мужчины – 8 км). Стартовый протокол был сформирован по итогам двух предыдущих дней. Среди мужчин золото завоевал Илья Семиков, а бронзу сыктывкарец Илья Порошкин.

Ярослав СЕВРУК

Фото с сайта Федерации лыжных гонок России