Обновлен памятник Лизе Чайкиной

В сыктывкарском поселке Седкыркещ провели реконструкцию памятника Лизе Чайкиной.

Имя Героя Советского Союза носила местная пионерская дружина, девизом учащихся школы № 20 были слова: «Памяти Чайкиной будьте достойны». Главная улица поселка названа в честь девушки-героя.

Открыли памятник Лизе Чайкиной 23 ноября 1988 года у здания школы. Прошло много времени, и мемориал стал нуждаться в реставрации. В год 75-летия Великой Победы его отреставрировали, покрасили и выложили плиткой прилегающую территорию.

– В 2020-м мы провели инвентаризацию захоронений ветеранов войны на городском кладбище и определили ответственных по уходу за ними. Одной из задач является и поддержание в порядке памятников. Благодаря инициативе ветеранов, привлечению предпринимателей памятник Лизе Чайкиной сегодня отремонтирован и будет продолжать служить делу сохранения исторической памяти, – отметила заместитель мэра Сыктывкара Елена Семейкина.

Лина Перова

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара