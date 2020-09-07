Не стало Игоря Шпектора

Пятого сентября на 82-м году жизни скончался экс-мэр Воркуты, председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам, президент «Союза городов Заполярья и Крайнего Севера» Игорь Шпектор. В последние дни, по информации СМИ, он находился в тяжелом состоянии под наблюдением медиков. В том числе сообщалось, что он якобы болен коронавирусом, но официального подтверждения эта информация не получила. До своего дня рождения Игорь Леонидович не дожил ровно месяц.

И.о. главы Коми Владимир Уйба назвал смерть Шпектора тяжелой утратой для республики: «Это был человек поразительной работоспособности и энергии. Он жил ради людей, не боялся поднимать неудобные вопросы и идти до конца в отстаивании интересов северян. И потому пользовался огромным уважением и авторитетом. Выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Игоря Леонидовича, разделяю с ними боль невосполнимой утраты».

«Сейчас таких не делают», – написал в своем телеграмм-канале коллега Игоря Леонидовича, член Общественной палаты России Александр Малькевич. Это мнение разделяют все, кто знал Игоря Шпектора или хоть раз в жизни с ним пересекался. Именно при Шпекторе Воркуту стали называть «столицей мира», на посту градоначальника он сделал многое для того, чтобы о заполярном городе узнали в стране и в мире. При нем Воркута стала местом проведения «Заполярных игр» – Спартакиады народов Севера России. Сами воркутинцы считают его лучшим из мэров, который всегда был открыт для общения, досконально знал обо всех проблемах северян и искренне болел за город.

В Воркуту уроженец Харькова приехал в конце 60-х. До этого он получил средне-техническое образование по специальности «теплотехник», отслужил в армии в разведывательном подразделении, окончил Харьковский инженерно-строительный институт и несколько лет проработал на инженерных должностях на подшипниковом заводе и в институте «Водоканал НИИпроект». Переехав на север, с 1968 по 1994 годы был главным инженером, а с 1994-го – начальником воркутинского управления «Тепловодоканал», досконально изучив всю сложную коммунальную инфраструктуру заполярного города. Под его руководством в городе за эти годы было построено 40 природоохранных объектов и сооружений водопотребления и водоотведения, очистные сооружения, в том числе жизненно важные для Воркуты плотина и насосная станция на реку Усе, фильтровальные и насосные станции, тепловые пункты. Игорь Шпектор – автор проекта и начальник строительства первой в СССР станции по очистке шахтных вод.

Трудовую деятельность он совмещал с общественной – девять раз избирался депутатом районного и городского советов Воркуты, трижды – депутатом Верховного Совета и Государственного Совета Республики Коми. С 1995 по 1997 годы входил в состав Совета по местному самоуправлению при президенте страны и коллегии Гос-комсевера России.

В 1998-м Шпектор стал градоначальником Воркуты, причем на пост мэра избирался дважды. Отработал на этом посту до марта 2007 года. Под его началом возведено 70 жилых домов, детских садов и других объектов социального назначения. Люди, знавшие Шпектора-мэра, отмечают его честность, принципиальность, харизматичность, свойственную многим руководителям того времени, умение разбираться в проблемах и решать поставленные задачи.

На рубеже веков Игорь Шпектор покинул республику, но связи с ней не прервал – постоянно приезжал, интересовался, как живет регион и ставшая родной Воркута. С 2009 года он вошел в состав Общественной палаты России и вскоре возглавил комиссию по ЖКХ, которой руководил вплоть до своей кончины. Членом российской палаты он был девять лет, при этом трижды назначался в ее состав президентом страны. Часто приезжал в Коми, обсуждал насущные проблемы с руководством республики, проводил «разбор полетов», выступая перед депутатами регионального парламента и общественниками. И всегда диктовал номера своих мобильных телефонов, подчеркивая, что открыт для общения в любое время суток.

В марте нынешнего года, когда Игорь Шпектор в очередной раз был избран в состав Общественной палаты, журналист «Республики» пообщался с ним по телефону. Несмотря на жесткий режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, Игорь Леонидович был полон планов, рассказал о своих многочисленных инспекционных поездках по стране, о случаях, когда удалось реально помочь регионам и своих инициативах по реформированию отрасли ЖКХ. При этом выразил сожаление, что в Воркуту его не приглашают, и что коммунальщики Заполярья не используют возможность решать проблемы города, имея своего человека, вхожего в федеральные ведомства. «Но если пригласят в Воркуту, то обязательно приеду», – сказал тогда легендарный экс-мэр «столицы мира».

31 августа, когда стало известно о тяжелом состоянии бывшего мэра, нынешний мэр Воркуты Игорь Гурьев опубликовал на своей странице «ВКонтакте» обращение Игоря Шпектора к воркутинцам:

«Дорогие мои, любимые! Позади самые сложные испытания, которые прошли все вместе. И этот год будет нелегким, но мы его преодолеем. Воркутинцы многие достигли высокого рубежа. Воркута дала много талантливой молодежи; славу школе приносят ученики, а создается Школа кропотливым трудом учителей. Главное – верить в будущее нашей столицы Мира! Люблю. Целую. Будьте счастливы. Бесконечно преданный Ваш Игорь Шпектор».

Некоторые пользователи соцсети сделали вывод, что бывший мэр таким образом с ними попрощался.

Галина Владис

Фото из архива «Республики»