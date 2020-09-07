Народный бизнес

Уже треть проектов «Народного бюджета» в сфере поддержки предпринимательства, из отобранных комиссией на этот год, реализована. Об этом рассказал в своем видеобращении 5 сентября и.о. главы Коми Владимир Уйба.

В частности, в поселке Нижний Одес Сосногорского района приобретен автомобиль для доставки хлебобулочных изделий в торговые точки и бюджетные учреждения поселка. В селе Ношуль Прилузского района появилась техника для обеспечения продуктами и товарами первой необходимости жителей труднодоступных населенных пунктов.

В Троицко-Печорском районе появился новый маршрут пассажирских перевозок, чтобы жители деревни Еремеево и поселка Приуральский могли добираться до райцентра.

Ранее был приобретен транспорт для предприятия, занимающегося перевозкой хлебобулочных изделий на территории Ухты, в селе Кужба Усть-Куломского района на средства «Народного бюджета» закупили машину для оказания ритуальных услуг.

Анна Аянова