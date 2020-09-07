В Печоре новый руководитель

На посту и.о. главы Печоры – руководителя администрации муниципального района в начале сентября Романа Грибанова сменил бывший начальник отделения регионального управления ФСБ России в Печоре Валерий Серов.

Роман Грибанов работал на руководящей должности с мая, с тех пор, как бывшая сити-менеджер Наталья Паншина досрочно прекратила свои полномочия. Ее заявление о добровольной отставке местные депутаты приняли единогласно 19 мая. Таким образом, была продолжена плохая традиция смены власти в городе, где каждый руководитель не может продержаться на этом посту более двух лет.

Заняв свой пост в 2018 году, Наталья Паншина должна была работать в течение пяти лет. После ее добровольной отставки в Печоре наступило время исполняющих обязанности. Первым приставку «и.о.» примерил Роман Грибанов, теперь ее «носит» Валерий Серов. Он уже ведет прием граждан и активно ездит по району, не так давно побывал в поселках Каджером и Чикшино. Там он посещал соцобъекты и общался с населением.

Ярослав СЕВРУК

Фото pechoraonline.ru