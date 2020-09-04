На вертолете к избирателям

С 29 августа по 10 сентября на территории Республики Коми проводится голосование отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях.

Как сообщили в избиркоме Коми, голосование проходит на 18 территориях муниципалитетов, за исключением Сыктывкара и Усть-Вымского района, на ста избирательных участках. Всего планируется 172 выезда с использованием вертолетного и речного транспорта, автомобильного транспорта повышенной проходимости. В списках избирателей – 8771 человек. За первые пять дней такого голосования свою волю выразили 445 избирателей.

Одними из первых досрочно проголосовали оленеводы Воркуты. 2 сентября члены участковой избирательной комиссии в сопровождении полицейских, общественных наблюдателей и СМИ посетили сотрудников ПСК «Оленевод» и членов их семей в тундре. До места они добирались на вертолете. В избиркоме сообщили, что досрочное голосование работников ПСК «Оленевод» было организовано по обращению их работодателя. В голосовании на выборах главы Коми, депутатов Госсовета Коми VII созывала и депутатов горсовета Воркуты шестого созыва поучаствовали 14 человек – сотрудники ПСК «Оленевод» и совершеннолетние члены их семей.

Процедура голосования оленеводов в Воркуте проходила с участием двух наблюдателей от Общественной палаты республики, один из них – известный дизайнер, сценарист, член союза писателей России Яна Недзвецкая.

Детство Яны Недзвецкой прошло в Воркуте, по ее словам, всему, чего она достигла в жизни, обязана именно воркутянам, особенно учителям своей школы. Оценивая уровень проведения голосования, призналась:

– Для меня стало открытием, насколько работа участковых комиссий – это тяжелый кропотливый и подчиненный строгим правилам труд, и еще более вызывает уважение, что это работа на общественных началах.

Лина ПЕРОВА

Фото Владимира Юрлова