Юбилей «чуда на Ижме»

7 сентября исполняется десять лет со дня аварийной посадки в Ижме самолета Ту-154 компании «Алроса», выполнявшего рейс ЯМ 516 по маршруту Полярный (Якутия) – Домодедово (Москва).

Эта посадка, которую позже назвали «чудом на Ижме» стала возможной лишь потому, что за состоянием недействующей взлетно-посадочной полосы следил начальник ижемской вертолетной площадки Сергей Сотников. В августе в рамках двухдневной рабочей поездки в Ижемский район исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба встретился с Сергеем Сотниковым и обсудил с ним вопросы развития региональной авиации.

Напомним, 7 сентября 2010 года на борту Ту-154М авиакомпании Алроса находились 72 пассажира и девять членов экипажа. Когда самолет пролетал на высоте 10 600 метров над Республикой Коми, внезапно пропало электричество. Самолет остался без средств навигации, связи и с минимальным запасом топлива над бескрайней северной тайгой.

Пилоты полетели вдоль реки Ижма, подыскивая хотя бы относительно ровный участок для аварийной посадки. Вдруг посреди леса они увидели взлетно-посадочную полосу. На полосе не было посторонних предметов и высокой растительности, а местами даже имелась разметка. Ту-154М совершил экстремальную посадку.

Самолеты перестали летать в Ижму за десять лет до происшествия. Полоса была недействующей и заброшенной, эксплуатировалась только вертолетная площадка. Начальник этой вертолетной площадки (он же и единственный штатный сотрудник), Сергей Сотников, по своей инициативе содержал взлетно-посадочную полосу в пригодном для эксплуатации состоянии. Он регулярно убирал с полосы мусор, срезал кустарники, не допускал хранения на полосе продукции лесопереработки. Благодаря его добросовестному труду жизни всех пассажиров и членов экипажа Ту-154М были спасены.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства региона, во время рабочей поездки в Ижемский район Владимир Уйба ознакомился с состоянием здания аэропорта и вертолетной площадки. Поскольку они находятся в федеральной собственности, республика не может вкладывать средства в ремонт и реконструкцию имущественного комплекса аэропорта.

– Мы должны сохранить вертолетную площадку в Ижме, – заявил Владимир Уйба. – В ближайшей перспективе она будет востребована. Сейчас мы проводим огромную работу по стабилизации деятельности регионального авиаперевозчика – компании «Комиавиатранс». Арендуем самолеты АН-24, приобретаем новые вертолеты. Это позволит возобновить внутрирегиональные авиаперевозки. И, конечно, у ижемской вертолетной площадки обязательно должно быть место в этой программе развития. Поэтому будем обращаться в Росимущество, чтобы забрать ее в собственность республики, обслуживать и эксплуатировать.

Ирина СМИРНОВА

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