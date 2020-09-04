Инициативы в деле

В очередном видеообращении к жителям республики и.о. главы Коми Владимир Уйба рассказал о реализации народных инициатив, которая началась в июле этого года.

Голосование по проектам «Народной инициативы», направленным на благоустройство территорий городов и сел, ремонт дорог, тротуаров, спортивных, культурных, образовательных учреждений, проходило с 25 июня по 1 июля. Практически сразу после подведения итогов голосования начались работы. Сейчас реализовано 37 проектов.

– В Ухте ремонтируют пешеходный мост у автовокзала, в Усинске реконструируют скейт-площадку. В Воркуте приобретают спецтехнику для уборки снега, для города это крайне востребовано, – сообщил Владимир Уйба. – Кроме того, благодаря этому проекту у муниципалитетов появилась возможность реализовать в том числе и мероприятия, на которые ранее не хватало средств. Речь идет о разработке проектно-сметной документации. Например, для подключения 17 многоквартирных домов к системе центрального водоснабжения в селе Койгородок. В Визинге благодаря народным инициативам разрабатывается схема внутрипоселкового газопровода, а в Кослане – проектно-сметная документация для строительства спорткомплекса. На реализацию 247 проектов из бюджета республики выделено более 252 миллионов рублей.

Кроме того на этой неделе закончилось асфальтирование торговой площади в селе Айкино (усть-Вымский район), восстановительные работы в школе Усть-Цильмы, пострадавшей от паводка, ремонт пищеблока школе села Благоево (удорский район), техническое оснащение «точек роста» в образовательных учреждениях Троицко-Печорского района, укреплена материальная база и проведены ремонты ряда садиков и школ Сысольского района. Завершился ремонт канализационной системы и крыльца в краеведческом музее имени Яборова в селе Объячево, восстановлены дороги и мостовые на территории сельского поселения Верхнее Бугаево в Усть-Цилемском районе. В Троицко-Печорском районе в поселке Комсомольск-на-Печоре отремонтировали крыльцо и сцену Дома культуры, а в самом райцентре в ДК поменяли окна. В Сысольском селе Вотча по народной инициативе установлены контейнеры для мусора на местном кладбище, а в Визинге – обустроена дорога к кладбищам, приведено в порядок асфальтовое покрытие на улице Озыншор. В Корткеросском районе заключены договора на дотирование убыточных, но необходимых для населения автобусных маршрутов, прошло софинансирование устройства канализации по улицам Лебедева и Суханова в райцентре, отремонтирован автотранспорт центральной клубной системы, благоустроены территории Вомына, Подъельска, Корткероса, где установили новые мостики и заборы.

Анна Аянова

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