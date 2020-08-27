В Ухте расцветают даже камни

ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» благоустроило сквер Прядунова

Яркие сказочные птицы, причудливые растения и веселые рыбаки, поселившиеся на серых валунах, камень, превратившийся в голову медведя – всеми этими необычными объектами теперь могут любоваться ухтинцы, гуляющие неподалеку от Дома Быта, в сквере Прядунова. Эта территория, которую предприятие «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» начало благоустраивать в прошлом году, сейчас стала еще интересней и комфортней.

Стратегия комфорта

В последние годы Ухта уже уверенно соперничает со столицей Коми в плане благоустройства, появления новых, оригинальных и отлично благоустроенных общественных территорий. И это, в том числе, заслуга руководства и сотрудников Ухтинского нефтеперерабатывающего завода. Так два года назад после реконструкции в городе открылась Яблоневая аллея на Пионергорском проезде. Это место, где любят гулять родители с детьми, молодежь, было уже не слишком комфортным для отдыха, превратилось фактически в запущенный пустырь – ни ровных дорожек, ни освещения, да и деревья и кустарники там уже порядком одичали без ухода. В рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией города и ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» на аллее были проведены масштабные работы, уложен асфальт, установлены фонари, скамейки, урны, разбиты клумбы и высажены деревья и кустарники, уложена тротуарная плитка.

А в прошлом году нефтепереработчики взялись за обустройство площадки возле Дома Быта, она расположена в самом центре города, ежедневно здесь проходят сотни людей, но вид до недавнего времени имела достаточно неприглядный. Решили, что это место достойно того, чтобы во всех смыслах расцвести, стать одним из центров притяжения горожан и тех, кто приезжает в Ухту. Это стало продолжением стратегии точечных проектов по благоустройству общественных территорий Ухты.

В 2019 году на площадке возле Дома Быта установили памятник Федору Прядунову – родоначальнику российской нефтепереработки. Это стало символическим подарком нефтяников городу на тройной юбилей – ведь в прошлом году исполнилось 90 лет с момента высадки геологической экспедиции и фактического основания Ухты, 85 лет исполнилось Ухтинскому НПЗ – открытому в 1934 году нефтеперегонному заводу, а кроме того исполнилось 325 лет со дня рождения легендарного Федора Прядунова.

Нефтепереработчики не просто установили памятник своему предшественнику, но и обустроили пространство вокруг. Площадку вокруг скульптуры вымостили плиткой, сделали ступени, ведущие к ней, установили фонари, скамейки.

В результате еще до официального открытия памятника ничем не примечательную безымянную площадку горожане начали называть сквером Прядунова.

На церемонии открытия памятника генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» Алексей Иванов рассказал, что на этом благоустройство площадки не закончено, разрабатывается дальнейшая концепция сквера, чтобы оно стало полноценным местом отдыха и прогулок, где будет комфортно и интересно и взрослым, и детям.

Живописная сказка

В этом году прошел второй этап благоустройства сквера. Торжественного открытия с разрезанием ленточек устраивать не стали, просто накануне Дня Республики убрали забор, ограждавший место работ, и горожане увидели, насколько сказочным стало это пространство.

Сейчас сквер украшают необычные малые архитектурные формы – серые валуны с оригинальной росписью. Здесь и листья папоротника, над которыми кружит пчела (а по соседству с камнем высажен настоящий папоротник), и яркие, изображенные в этническом стиле птицы, и волшебное дерево, крона которого напоминает лоскутный ковер, и северные олени, напоминающие о наскальных изображениях, сделанных древними художниками, и два веселых рыбака в малицах, и медведица с медвежонком на спине. А один крупный камень изначально по форме напоминал голову гигантского медведя, а после росписи сходство стало и вовсе невероятным.

ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» – крупное предприятие по переработке нефти, старейший в отрасли нефтеперерабатывающий завод. Является стопроцентной дочерней структурой ПАО «ЛУКОЙЛ».

На предприятии ежегодно перерабатывается более 2 миллионов тонн нефти, производимая продукция находит широкий спрос в России и поставляется за рубеж.

ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» в своей деятельности руководствуется миссией Группы «ЛУКОЙЛ», сохраняет благоприятную окружающую среду, способствует долгосрочному экономическому росту региона. Предприятие в своей работе придерживается трех основных принципов: безопасность, прибыльность и устойчивое развитие.

За выпуск высококачественной товарной продукции ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка неоднократно становилась победителем конкурса «Лучшие товары и услуги предприятий Республики Коми», дипломантом «100 лучших товаров России». В 2020 году премиальное дизельное топливо ЛУКОЙЛ АРКТИК награждено золотым знаком качества «Всероссийская Марка (III тысячелетие) Знак качества XXI века».

Кто превратил обычные серые камни в оригинальные арт-объекты? Здесь работали три художника, причем «семейным подрядом». Главная в этом живописном проекте – сотрудница предприятия, инженер участка обслуживания производства Маргарита Ситникова, имеющая художественное образование. Помогал ей в этом сын Андрей, тоже сотрудник предприятия, слесарь насосно-компрессорного оборудования. На художника он не учился, но умение рисовать у него, видимо, в крови. Кстати, камень в голову медведя превратил именно он. А еще он изготовил из латуни маленькую золотистую ящерку, которую поселил на одном из камней. Говорят, если погладить эту ящерку по спине – заветное желание сбудется. И третья участница талантливого трио – племянница Маргариты Анна Сажина, к нефтеперерабатывающему предприятию она никакого отношения не имеет, но с радостью взялась помочь родственникам в благом и интересном деле.

По словам Маргариты Ситниковой, идея расписать камни у нее была давно, вот только случая воплотить задумку в жизнь не было. Расписывали камни три недели, работали буквально от темна до темна. Краски подобрали акриловые, стойкие, сверху рисунки закрепили лаком, планируется еще нанести антивандальное покрытие. Сюжеты росписи приходили в голову стихийно, часто их подсказывала сама форма, структура камней.

Общее дело на благо города

Между тем, и у самих камней история не самая обычная. Когда было решено, что сквер должны украсить вот такие красочные, но одновременно природные элементы, встал вопрос – а где их взять. Дело в том, что в Ухте и ее окрестностях крупные валуны не встречаются. Подходящие долго искали, даже находили в разных районах, но было очень много хлопот с доставкой – ведь один камень такого размера, какой был нужен по проекту, весит несколько тонн. Тогда нефтепереработчики обратились за помощью к коллегам-промышленникам – предприятию «Боксит Тимана». И те привезли в Ухту нужные камни, добытые в окрестностях Чиньяворыка, причем совершенно бесплатно – ведь это для блага города, в котором живут и работают люди из самых разных предприятий и организаций, где растут их дети.

Когда разрабатывался проект благоустройства, стояла задача сделать так, чтобы это городское пространство тем не менее было по максимуму природным, естественным, гармонировало с окружающей средой.

С визуализацией проекта помогли сыктывкарцы – студенты-дизайнеры Колледжа искусств под руководством Степана Кубика. Они уже не раз помогали нефтепереработчикам с реализацией различных творческих проектов. В результате пространство, вымощенное брусчаткой и диким камнем идеально вписалось в окружающий ландшафт. Газоны, скамейки, фонари, урны не кажутся чужеродными элементами, они на своем месте, и сам сквер выглядит по-домашнему уютным и одновременно сказочным, «историческая» часть с памятником Прядунову не противоречит зоне отдыха с расписными валунами.

Даже дорожки в сквере проложили и замостили именно там, где обычно через это место ходили люди – по протоптанным тропинкам. Так, кстати, очень часто делают в разных европейских странах при открытии парков – дорожки и скамейки ставят спустя некоторое время, когда поймут, где именно удобнее всего ходить и отдыхать людям.

Благоустройство сквера стало подарком предприятия городу к его Дню рождения, которое отмечается 21 сентября, 99-летию Республики Коми и ко Дню работника нефтегазовой промышленности, который празднуется в этом году 6 сентября.

– Как и в прошлом году, в работе по благоустройству сквера принимали наши подрядные сервисные организации – Комистройсервис, Коминипистрой, Вектор, ЛУКОЙЛ-Энергосети. Отмечу, что все это было исключительно на добровольных началах, все вносили свою лепту, чем могли – кто приобретением материалов, кто рабочей силой, инструментами. С озеленением сквера помог ухтинский Горзеленхоз, с приобретением бетона – Ухтинский железобетонный завод. На мой взгляд, благоустройство сквера Прядунова – это хороший пример того, каким должно быть настоящее частно-муниципальное партнерство, когда все действительно заинтересованы в том, чтобы наш город становился лучше, – говорит генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» Алексей Иванов. – Ведь все это мы делаем для горожан, для того, чтобы пространства Ухты использовались максимально эффективно, чтобы это были не просто комфортные места для прогулок, но и оригинальные объекты, которые бы помогали знакомить наших детей с природой и культурой Коми, прививать любовь к ним. Думаю, здесь будет очень хорошо проводить различные развлекательные и познавательные мероприятия, привлекая детей и молодежь, пленэры для художников. В Яблоневой аллее, например, удобно проводить спортивные праздники, в прошлом году мы там провели День физкультурника. А сквер Прядунова, на мой взгляд, отлично подходит для встреч по изучению истории Ухты, культуры Коми, природы нашего края.

К юбилею республики

В следующем году планируется третий этап работ по благоустройству сквера Прядунова. Над лавочками появятся навесы, чтобы можно было переждать небольшой дождь или укрыться от солнца. Кроме того, появятся новые оригинальные и яркие конструкции, какие – пока секрет, это будет сюрприз, подарок к 100-летию Республики Коми. Намекнули лишь, что тогда это место, возможно, станет очень интересным для молодоженов, влюбленных пар, которые придумают связанную с ним счастливую примету.

Ежегодно предприятие подписывает соглашение о сотрудничестве с администрацией Ухты, благодаря чему в городе проводится благоустройство, появляются новые объекты, идет финансовая поддержка различных городских мероприятий.

– ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка как раз из тех предприятий, на которые можно положиться. Разумный подход и тесное сотрудничество с администрацией города позволяет максимально эффективно использовать средства. При необходимости администрация города максимально помогает техникой и специалистами. Тесное сотрудничество приносит свои плоды. Остановлюсь на самых крупных: это Яблоневая аллея и сквер Прядунова. В прошлом году мы его открыли, а в этом уже снова ведутся работы по расширению и дальнейшему благоустройству территории, – рассказал руководитель администрации Ухты Магомед Османов. – К Яблоневой аллее мы тоже уже успели привыкнуть, она полюбилась горожанам, а ведь не так давно на ее месте было довольно запущенное пространство. Важно, что при реконструкции были сохранены деревья и основной первоначальный облик аллеи. Впереди новые идеи, и вместе мы действительно можем гораздо больше.

Анна АЯНОВА

Фото Юлии ГАЙДЕЛЬ