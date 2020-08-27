Надежда Дорофеева: «Наши дети и внуки должны гордиться, что живут в Коми»

Четверть века назад состоялись выборы первого депутатского корпуса высшего законодательного органа власти региона. Шестой созыв республиканского парламента завершает свою работу в год 25-летия Государственного Совета. В интервью «Республике» спикер регионального парламента Надежда Дорофеева рассказала о том, с чем пришлось столкнуться действующему составу депкорпуса и над какими основными законами работали народные избранники.

– Чем вам запомнилась эта «пятилетка» и какие итоги работы вы могли бы подвести?

– Как и все остальные созывы, наш ставил перед собой задачу повысить качество жизни земляков, сформировать ценный человеческий капитал и благоприятную среду для будущих поколений.

Начну, пожалуй, с социального блока. Благодаря профициту бюджета удалось беспрецедентно увеличить ежегодную поддержку для семей с детьми – дополнительно на 1,3 миллиарда рублей. При рождении первого ребенка семьи стали получать 150 000 рублей, увеличены пособия для малоимущих семей, введена новая поддержка для будущих мам – при сроке беременности не менее 12 недель им выплачивается пособие на приобретение продуктов питания. Также совершеннолетним детям из многодетных семей теперь установлено пособие на оплату проезда в пассажирском транспорте. Но для этого они должны обучаться в образовательных организациях и быть не старше 23 лет.

Изменили подход к компенсации родительской платы за детский сад. А именно – увеличили размер критерия нуждаемости с 1,5 до 2,5 размера величины прожиточного минимума. Кроме того, стал больше размер компенсации на первого ребенка за присмотр и уход за детьми в детских садах с 20 до 30 процентов.

Впервые введен новый вид государственной социальной помощи малоимущим семьям с детьми – это пособие на основании семейного социального контракта. Оно выплачивается каждый месяц в течение полугода на каждого члена семьи. Главная его задача – активизировать трудовой потенциал родителей и найти способ увеличения их доходов.

Вообще, Госсовет полностью одобрил ежегодную индексацию республиканских выплат и пособий вплоть до 2022 года. Повышение коснется выплат и пособий, предусмотренных в регионе для льготных категорий граждан, включая ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов труда, ветеранов труда республики, граждан старше 70 лет и семей с детьми. Мы на законодательном уровне определили статус «Дети войны» и установили ежегодную выплату для этой категории.

Здоровье граждан оставалось одним из приоритетных направлений работы законодательного органа региона. Госсовет также определил новую категорию получателей социальной поддержки за счет средств бюджета республики – лиц, страдающих онкологическими заболеваниями. Тем, кто проживает в труднодоступных местностях Коми, стали возмещать расходы на проезд к месту лечения и обратно. Сформирован дополнительный региональный перечень технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями здоровья, решен вопрос с бесплатным обеспечением пациентов расходными материалами к инсулиновым помпам. Совместно с другими субъектами России мы добились передачи полномочий по организации лекарственного обеспечения препаратами пяти орфанных заболеваний с регионального уровня на федеральный.

– Большой объем работы всегда связан с рассмотрением проекта закона о республиканском бюджете. На что в первую очередь ориентируются депутаты при его принятии?

– Ежегодно парламентарии детально анализируют все 18 государственных программ и национальные проекты – по ним распределяется более 90 процентов расходной части бюджета. Выполняя наказы избирателей, особое внимание уделяли контролю принятых законов и эффективности расходования бюджетных средств – выезжали на округа, встречались с жителями и принимали важные решения.

Наиболее значимые предложения депутатов впоследствии рассматривались на заседаниях межведомственной согласительной комиссии с участием членов правительства. По итогам удалось реализовать такие решения, как использование типовых проектов при строительстве объектов социальной сферы или организация пунктов весового контроля на дорогах. Кроме того, в числе реализованных проектов я назову строительство корпуса №2 средней школы и лыжероллерной трассы в Усть-Куломе, детского сада на 50 мест в Корткеросском районе, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Сосногорске, универсальной спортплощадки в Зеленце, также введен в эксплуатацию переход между главным корпусом и консультативной поликлиникой Республиканской детской больницы. Продолжается строительство Республиканской инфекционной больницы в Сыктывкаре, средней школы в Помоздино и семи ФАПов на территории региона. Ведется реконструкция радиологического отделения онкологического диспансера и республиканского стадиона в столице.

– Как в Коми развивается инициативное бюджетирование?

– «Народный бюджет» – один из приоритетных проектов в республике, так как он основан на инициативах граждан, и это самое главное. Он позволяет решать проблемы, которые в муниципалитетах накапливались годами. Люди на местах получили возможность повысить качество жизни, исправить облик населенных пунктов.

Депутаты каждый год рассматривают итоги реализации народных проектов. Учитывая значительный социальный и экономический эффект, было принято решение об увеличении их финансового обеспечения. Таким образом, в проекте закона о бюджете республики в 2020 году объем средств на реализацию народных проектов составил 124,1 миллиона рублей (почти на 37 процентов больше по сравнению с текущим годом), в 2021-м – 200 миллионов рублей.

– Как в целом законодательство повлияло на работу муниципальных образований?

– Весь созыв мы тесно работали с Советом руководителей Советов республики. С начала 2019 года действует закон, который наделил Сыктывкар и Ухту полномочиями по созданию административных комиссий. Теперь муниципалитеты получили возможность привлекать к административной ответственности нарушителей в области благоустройства территории и в сфере ЖКХ. В 2019 году Сыктывкар и Ухта рассмотрели 166 дел, что свидетельствует о востребованности и эффективности данной работы. Планируется наделить такими полномочиями и другие муниципальные образования.

Для нас оставались приоритетными вопросы общественного контроля. Впервые за всю историю парламента мы создали Общественный совет. Новый вектор развития приобрела деятельность Общественной палаты республики, с которой Госсовет подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Также для развития институтов местного самоуправления мы приняли закон «О регулировании некоторых вопросов, связанных с деятельностью старост сельских населенных пунктов в Республике Коми».

Чтобы наши сельские районы могли развиваться, мы внесли изменения в закон «О регулировании лесных отношений на территории Коми». Теперь граждане имеют право заготавливать древесину для индивидуального жилищного строительства объемом до 150 кубометров в течение 20 лет (ранее было один раз в 20 лет), заготавливать древесину для хозпотребностей и традиционных промыслов, заготавливать бесплатно в течение всего года для собственных нужд валежник (такого права раньше у них не было). Кроме того, мы дополнили перечень категорий, которым предоставляются земельные участки без торгов. Теперь на это могут рассчитывать работники организаций культуры, проживающие и работающие в селах, и молодые специалисты, работающие по трудовому договору в лесничествах.

– В этом году пандемия нанесла существенный удар по развитию экономики. Что сделано, чтобы поддержать семьи и оставшихся без работы предпринимателей?

– Конечно, коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в социально-экономическое развитие региона, поставила в сложные условия все предпринимательское сообщество. Поэтому, чтобы законодательно урегулировать налоговые отношения и поддержать малый и средний бизнес, по инициативе врио главы Коми Владимира Уйба был принят ряд мер, связанных со снижением налоговых ставок, отсрочкой по арендным, налоговым, кредитным платежам. Сегодня для предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях осуществляются прямые выплаты и выдаются беспроцентные кредиты на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

Также была установлена единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей для безработных. Речь идет о тех гражданах, которые с 1 мая 2019 года до 1 мая 2020 года лишились дохода, зарегистрировались в качестве безработных, но при этом не претендовали на максимальное пособие по безработице и не имели статуса малоимущих.

Кроме того, хорошей поддержкой можно назвать льготы на отдых детей для многодетных семей и увеличенные в два раза сухие продуктовые наборы для школьников.

– В этом году произошло еще одно событие, которое уже вошло в историю страны. С 4 июля 2020 года мы живем по нормам обновленной Конституции России. Как это повлияет на работу законодателей?

– Совершенно точно можно сказать, что с принятием поправок в Конституцию России наступил новый этап развития страны – но с более высокими стандартами жизни и обязательствами перед гражданами. Конечно, это большая ответственность для всей системы публичной власти.

Нормы обновленной Конституции России начали действовать сразу после обнародования, и рабочая группа Госсовета шестого созыва по рассмотрению предложений о совершенствовании норм Конституции Коми уже приступила к серьезной и системной работе.

Седьмому созыву предстоит масштабная и напряженная законотворческая работа по изменению региональных законов. Они будут касаться занятости, медицинской помощи, защиты института семьи, вопросов образования, молодежной политики и местного самоуправления. У депутатского корпуса появится возможность подойти к отраслевым законодательным актам с новой стороны с учетом поправок в основной закон страны и готовить законодательные акты с точки зрения новых норм.

– Ваша оценка межпарламентской деятельности?

– Что касается развития межпарламентских связей – авторитет Госсовета растет. Подтверждением тому является активная работа по обмену опытом с парламентами ряда субъектов России. В 2018 году Сыктывкар принял 55-ю конференцию Парламентской ассоциации Северо-Запада России, в 2019 году мы организовали семинар-совещание для представителей законодательных органов страны по теме мобилизационной подготовки. Это позволило поделиться наработками, опытом и лучшими практиками, результатом стала инициатива о наделении органов законодательной власти полномочиями в области мобилизационной подготовки.

Успешному продвижению наших законодательных инициатив на федеральном уровне во многом способствует поддержка коллег по ПАСЗР. За шестой созыв региональным парламентом было внесено 12 вопросов, которые рассмотрены на конференциях ПАСЗР.

– Что пожелаете будущему созыву?

– Все пять лет представители законодательной власти работали так, чтобы наш северный край мог с уверенностью смотреть в будущее. Совместными усилиями мы создали условия для укрепления потенциала республики, в первую очередь ради подрастающего поколения. Наши дети и внуки должны гордиться, что они живут в Коми, так же как этим гордимся мы.

Хочу поблагодарить всех депутатов, ветеранов-законодателей и сотрудников аппарата Госовета Коми за преданное отношение к общему делу, за огромный личный вклад в становление и взросление регионального парламентаризма. Искренняя признательность за совместную работу правительству Коми, всем органам исполнительной власти, прокуратуре региона, Контрольно-счетной палате, Общественной палате, нашим сенаторам и коллегам в Госдуме. При любых обстоятельствах мы все вместе работали на стабильное развитие Коми и благополучие ее жителей.

Беседовал Роман СЕМЕНОВ

Фото пресс-службы Госсовета Коми