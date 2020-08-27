Разносторонний тенор

Борис Калашников исполняет оперные арии, ведет блоги и занимается спортом

Солист оперной труппы театра оперы и балета Коми Борис Калашников – человек поистине многогранный. Чтобы расширить репертуар и получить ведущие партии, пять лет назад тенор переехал из Санкт-Петербурга в Сыктывкар. В прошлом году талантливый певец был удостоен премии правительства республики за роль Гофмана в опере Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». В столице Коми Борис Калашников не ограничивается служением искусству, а постоянно открывает для себя что-то новое. Будучи приверженцем здорового образа жизни, любит готовить полезные блюда, записывая процесс на видео, а также не устает удивляться красотам местной природы, путешествуя по региону на велосипеде.

Творческий «велополет»

О том, что с ЗОЖ-активистами из группы «Велопрогулки» путешествуют творческие личности, в том числе и настоящие профи, «Республике» рассказала сыктывкарка Ирина Медведева, которая уже много лет ведет эту группу в соцсети «ВКонтакте», объединяя велолюбителей и открывая для них новые маршруты. Одним из тех самых профи оказался тенор театра оперы и балета Коми Борис Калашников. Будучи заядлым велолюбителем, в этом году певец влился в сообщество «Велопрогулки», начав регулярно путешествовать с его завсегдатаями. В одной из дальних поездок, как рассказала Ирина Медведева, Борис Калашников, который обычно не демонстрировал свой талант в путешествиях, от вдохновения даже запел. Изумленные почитатели экотранспорта запечатлели этот момент на видео. Тенор-велолюбитель удивительно красиво спел русскую народную песню «Ах ты, душечка», широко известную в исполнении Сергея Лемешева.

– Это была велопрогулка в Сыктывдинский район – в село Пажга и гостевой комплекс Савапиян, – пояснил певец. – Просто почему-то эти места меня так вдохновили, что захотелось спеть. Бывает такое, что люди просят: «Спой-спой» и не хочется, а бывает, вот что-то стрельнет, какое-то вдохновение и именно вот это идет от души. Это самое ценное. И музыканты даже подтвердят, что, когда их просят что-то сыграть, то чаще не хочется, а когда они сами берутся за инструменты и играют от души, то получается гораздо лучше. Исполнитель же должен не только публике доставить больше удовольствия, но и сам его получить.

Выбор именно на народную песню, как отметил Борис Калашников, пал по двум причинам:

– Во-первых, потому что не было аккомпанемента, а песня народная и ее можно исполнить и без инструментального сопровождения. Ну, и вообще я очень люблю народное творчество. Плюс атмосфера, конечно, сама спровоцировала именно эту вещь, то есть не что-то из оперных арий, а вот что-то такое, что ближе к народу.

Певец рассказал, что в Сыктывдинском районе поделился нахлынувшим вдохновением с товарищами по «Велопрогулкам» впервые и случилось это на привале. А вообще, непосредственно в поездках на велосипеде он частенько напевает что-то про себя, а иногда даже и вслух:

– Частенько это что-то из Александра Розенбаума, а иногда даже из попсы. Хотя творчество современных поп-исполнителей мне не близко, но когда это гремит отовсюду, то что-то все равно в итоге запоминается, прилипает, как шелуха.

Кататься на велосипеде тенору одинаково нравится как в компании, так и в гордом одиночестве. Непрерывный велостаж – 15 лет, но любовь к экотранспорту, как и у многих, началась еще в детстве. Первым двухколесным другом стал детский велосипед «Бабочка», в народе такие называли «дутиками». Потом был дорожный складной велосипед «Салют». Учась в консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, Борис Калашников приобрел свой первый гибридный велосипед «Центурион» («гибриды» сочетают в себе характеристики шоссейного, горного и городского байка).

– Так потихонечку стал понимать, что примерно мне интересно по езде. В основном катаюсь на «гибридах», – отметил собеседник издания.

Самой дальней поездкой для Бориса Калашникова пока является велопробег на 115 километров. От Сыктывкара он доехал до Сыктывдинского района, где покатался по местным деревням и поселкам.

– Природа очень интересная в Коми. Могу точно сказать, что климат по сравнению с Питером, здесь лучше. Довольно длительное время там прожил и еще год в Петрозаводске жил. Вот в Питере и Петрозаводске очень высокая влажность, в плане дыхания тут гораздо легче дышать, – рассказал певец.

«Мне нравятся такие партии, где я успеваю напеться»

Талантливый тенор усилил труппу театра, приехав в Сыктывкар из Санкт-Петербурга в 2015-м. В столице Коми ему дали возможность в полной мере реализовать творческий потенциал, здесь в репертуаре певца целая россыпь мощных ролей. Он исполняет ведущие партии в таких величайших операх, как «Риголетто», «Дон Паскуале», «Евгений Онегин» и многих других.

– Пригласили на ведущие партии. В основном из-за этого я сюда и приехал. Из-за искусства, творчества. Приняли меня хорошо, сначала думал, может, пару сезонов поработаю и куда-то отправлюсь еще, но вот уже пять сезонов отработал. Дело в том, что в больших городах не только очень высокая конкуренция, но, к сожалению, многое решает еще и протекция. Тут я приехал и, если могу ту или иную партию исполнить, то мне ее дадут, а там не факт, что дадут. Считаю, что лучше быть в обойме, пусть не в столице, а в провинции, но все равно в профессии лучше быть на ведущих позициях, – рассказал певец.

Зачастую творческие личности бывают далеки от мира спорта. Борис Калашников поделился, что, естественно, следить или нет за большим спортом, каждый решает для себя сам, а вот поддерживать себя в форме просто необходимо:

– Я и сам не люблю смотреть спортивные состязания по телевидению, а лучше пойду и в тот же волейбол поиграю на пляже. Вообще, на сцене это очень помогает. Нужно поддерживать себя в хорошей форме. Человек может располнеть, еще что-то. Надо убирать это. Нужна кардионагрузка, велосипед, лыжи. Я люблю больше такие натуральные нагрузки, то есть не беговая дорожка в зале где-то, а именно на природе. Люблю плавать на открытых водоемах, очень люблю лыжи.

Обывательское мнение о том, что оперные певцы должны быть в теле, якобы масса помогает лучше петь, Борис Калашников категорически опроверг:

– Просто жировая масса не нужна никому, а певцам тем более. Мне, наоборот, нравится, когда я посуше, и это не мешает, а только помогает на сцене, становишься подвижнее. В пении же во главе угла стоит резонаторная работа. Думаете, что если будет масса 150 килограмм, то человек будет лучше резонировать? Это все зависит только от техники исполнения.

Перед ответом на вопрос о самых любимых и сложных партиях исполнитель надолго задумался. Оказалось, что назвать некий топ из тех или иных ролей довольно сложно.

– Каждая партия интересна по-своему, есть какие-то более мужские, насыщенные, где брутальность просыпается. Некоторые более изящные, где я, допустим, играю графа. Это перевоплощения, и ты себя чувствуешь по-разному, разные образы, разные костюмы. Назвать определенный топ действительно непросто. Наверное, в него точно вошли бы роли Гофмана, Пинкертона в опере «Чио-Чио-сан» Джакомо Пуччини и графа Альмавива в опере «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини. Мне нравятся такие партии, в которых я успеваю напеться. Вот, например, в партии Ленского мне уже как будто чего-то не хватает. На сегодняшний момент самая сложная партия, которую я исполнил, была партия Гофмана в опере «Сказки Гофмана». А вообще, каждая партия по-своему сложна, бывает такое, что сначала думаешь: партия не такая сложная, а когда исполнишь уже на сцене непосредственно, то мнение меняется.

Буквально накануне грянувшей пандемии коронавируса Борис Калашников успел исполнить роль Неморино в премьерном спектакле по произведению итальянского композитора Гаэтано Доницетти «Любовный напиток». Этой оперой в марте открылся традиционный фестиваль «Сыктывкарская весна».

– Да, хорошо, что мы все-таки успели представить публике этот спектакль, – рассказал собеседник «Республики». – Если бы не успели, то получается, что было бы такое: работали-работали и не получили разрядку на спектакле. Это уже была бы какая-то ломка. Это же тоже некие наркотические эмоции в положительном смысле. Как и в спорте, тоже, допустим, хочется проехаться на велосипеде. Я перед началом велосезона, когда еще в чехле велосипед, уже жду, когда накачаю колеса и выеду.

Увлеченная натура

В своих увлечениях Борис Калашников не ограничивается одной только любовью к лыжным и велопрогулкам, плаванию и волейболу. Он вообще личность увлеченная и многогранная, а потому в списке любимых занятий, помимо спорта, еще и видеоблоги о здоровой пище, путешествия, фотодело.

– На телеканале «Юрган» показывают мой блог «Калейдоскоп вкуса». Во время пандемии стал вести блог под таким названием. Готовить люблю, мне нравится кулинария. Даже просто нравится ходить по магазинам, искать что-то полезное. Люблю именно правильное питание. И вот решил это все начать снимать. Это занимательно. Щелкнуло это, когда стало много свободного времени. Мне все это нравится, это тоже творчество, – рассказал он. – Предпочитаю рыбные блюда. В «Калейдоскопе» есть, например, экзотическое блюдо «рапаны с крабом», причем крабы собственного вылова, также готовил в одном из выпусков аргентинские креветки с овощами и салат по-азиатски.

Отдыхая этим летом в Крыму, певец попробовал себя еще и в качестве тревел-блогера. Он снимал в поездке своего рода репортажи о путешествии, а потом публиковал на странице в соцсети «ВКонтакте». Еще тенор снимает на видео свои спектакли, чтобы потом оценить со стороны качество исполнения и сценической работы. Главным и любимым делом в жизни певца, конечно, был и остается театр. Борис Калашников с нетерпением ждет начала нового сезона. Первые спектакли намечены на октябрь.

– Сам с удовольствием хожу на многие спектакли, в том числе и в драмтеатр, – сказал собеседник издания. – В Сыктывкаре не такая уж бурная театральная жизнь, если сравнивать с тем же Питером, поэтому здесь вообще, считаю, нельзя ни одного культурного события пропускать. И с тем же кино не может быть никакого сравнения, ведь театр – это живое искусство. Хотя я и кино тоже люблю. Но часто бывает, что репертуар смотришь, и в основном шлепаются какие-то однодневки. К сожалению, нет сейчас таких фильмов, как раньше снимали «Повесть о настоящем человеке», «Тихий Дон», или «Они сражались за Родину».

Борис Калашников отметил, что очень благодарен республиканскому театру оперы и балета за теплый прием и плодотворную работу с профессиональным коллективом:

– Работа над каждым спектаклем – это коллективный труд, где задействовано много спецов, в том числе костюмеры, гримеры, осветители. Одним из знаменательных и самых запоминающихся моментов для меня стали гастроли в Великобританию, где мы посетили более 30 городов. Я даже снял там видеодневник под названием «Пинкертон в Англии», который разместил на своей странице в Ютубе.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и с личной страницы Бориса Калашникова «ВКонтакте»