Энергетика каменных идолов

Туристическая группа людей с инвалидностью из Республики Коми, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, Пермского края посетила плато Маньпупунер.

Эта поездка оказалась возможной благодаря межрегиональному туристско-познавательному проекту «СВОЯ планета 2020» для инвалидов Северо-Запада России, который осуществляет Санкт-Петербургская городская организация ВОИ при поддержке Всероссийского общества инвалидов и Российского спортивного союза инвалидов.

Целью проекта является исследование малоизученных мест Северо-Запада, знакомство с историей и природой, культурой, религией, обычаями и бытом малых народов – вепсов, саамов, манси, карелов и других. В составе участников группы были люди с трудностями в передвижении и колясочники.

По словам участников проекта, побывавших на плато, поездка окончательно убедила их в том, что туризм для людей с ограниченными возможностями в Коми можно и нужно развивать. Это расширяет не только общий кругозор, но и представления о себе самом, раскрывает потенциальные возможности, обогащает внутренний мир.

Некоторые участники группы впервые в жизни решились на столь экстремальную поездку. Для маломобильного человека длительные переезды, перелет на вертолете в дикие места – это действительно экстрим. Чтобы попасть в Троицко-Печорск, откуда их должен был забрать вертолет, им пришлось выдержать многочасовую поездку на микроавтобусе. Программа тура предполагала посещение плато Маньпупунер и перевала Дятлова – мистического места в Уральских горах, где 1 февраля 1959 года при таинственных обстоятельствах погибла целая группа лыжников. Из-за погодных условий посетить перевал Дятлова не удалось, и организаторам пришлось заменить эту часть программы посещением лосефермы в Якше.

В Троицко-Печорске пришлось задержаться: из-за погодных условий вертолет с московской группой на борту долго не возвращался. Путешественники признались, что у них даже возникли опасения, что Вселенная препятствует их встрече с горами. Тем более часть московской группы, прибывшая сюда до них, вернулась в Москву, так и не дождавшись летной погоды. Однако даже этот вынужденный простой оказался кстати. За это время все успели ознакомиться с Троицко-Печорском, который многим показался очень уютным, приветливым и дружелюбным, а главное – поразил природными красотами. Персонал гостиницы «Печора» был очень внимателен ко всем участникам тура, а тем, кому требовалась особая диета, даже отдельно готовили блюда.

Председатель Княжпогостской районной организации КРО ВОИ Александр Люосев признался, что огромное желание побывать на плато Маньпупунер у него возникло еще в 2008 году, когда в результате общероссийского конкурса «7 чудес России» столбы выветривания вышли в лидеры по итогам голосования:

– Моя давняя мечта сбылась. В 11 часов дня 11 августа с группой туристов мы прилетели на плато Маньпупунер. В горах было солнечно и тепло. Такие подарки природа редко преподносит туристам на Северном Урале. От вертолетной площадки до столбов выветривания почти полтора километра. Передвигаться можно только строго по узенькой тропинке из мелких камней горной породы. Во время нахождения на плато не покидает ощущение чего-то великого, могущественного. Определенная энергетика в каменных идолах точно есть, я это почувствовал и даже мысленно обратился к столбу под названием Шаман с просьбой встретиться с ним еще раз.

– Я уезжал оттуда другой, наполненный, исцеленный, – рассказал еще один участник группы Виталий Микушев. – Очень хочется вернуться. Хотя бы просто посидеть, побыть наедине с этими древними столбами. У меня теперь есть еще одно место силы, место-друг. А с друзьями нужно видеться. Кроме того, поездка стала для меня еще одним новым открытием себя. Я ужасно боюсь высоты, даже на балкон не выхожу. А тут надо было лететь на вертолете, и я не знал, как мой страх поведет себя. Могу сказать, что все-таки вертолет это немного страшнее, чем самолет, но до балконов ему далеко.

Место силы стало источником новых внутренних открытий, и Виталий Микушев опубликовал на своей странице «ВКонтакте» новые стихи, навеянные этой поездкой.

– Вот что я понял по возвращении с плато. Маньпупунер – это столбы выветривания. Все, что осталось от гор. Горы состоят из разных пород. За тысячи и миллионы лет более мягкие породы разрушаются ветрами, вымываются дождями. Остается только самое твердое и незыблемое, – поделился мыслями Виталий Микушев. – В жизни тоже есть вещи более важные и менее важные. Время уносит все наносное и ложное. Невзгоды и потрясения отламывают от нас непрочные куски, и открываются новые пласты и сокровища, ранее спрятанные среди пустой породы. И вот тогда появляются они – столбы. Это то, что главное. А то, что отломилось от нас, раздробилось на мелкие камушки, стало тропинкой к главному – к нам самим. Мне кажется, я начинаю их видеть, чувствовать внутри себя, эти «столбы». И, возможно, мне когда-нибудь откроется путь к месту, из которого я ушел когда-то. Путь к самому себе.

В свою очередь специалист КРО ВОИ Ольга Ахунова отметила, что ни фотографии, ни видео, ни рассказ не могут передать тех ощущений, которые она испытала на плато:

– Это надо пережить самому, впечатления самые невероятные. Я их до сих пор не могу оформить в словесную форму. Хочу только сказать: мы это сделали, несмотря на некоторые физические и эмоциональные трудности и страхи. И как же красива и прекрасна природа нашей республики.

Галина ГАЕВА

Фото участников экскурсии