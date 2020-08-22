Наталья Якимова: «Нам надо терпеливо пережить режим ограничений»

Чем ближе первое сентября, тем чаще родители задают вопрос, каким будет начало учебного года для их детей. Специалисты предрекают осенью вторую волну пандемии. Придется ли учебным заведениям снова перейти на дистанционное обучение и готовы ли школы к возможному карантину, в интервью «Республике» рассказала министр образования Коми Наталья Якимова.

– Вся страна пока живет в особом режиме. Каких ограничений в связи с этим стоит ожидать в организации учебного процесса в школах, вузах и техникумах?

– Этот вопрос сегодня волнует всех. Поэтому первое, что я хочу сказать: День знаний будет, образовательные организации готовы к приему детей. Но, конечно, всем – и учителям, и детям, и их родителям – придется соблюдать режим ограничений. Вышли новые документы, которые пока будут действовать до конца календарного года. Разработаны методические рекомендации для разных типов учреждений. Буквально на днях пришли рекомендации для учреждений среднего профессионального образования. То есть нам документально определили, как подготовиться к учебному году в условиях эпидемиологической угрозы.

Мы уже провели совещания на разных уровнях: с представителями Роспотребнадзора, прокуратуры, минздрава, минфина, видеоконференцию с начальниками управлений образования и директорами подведомственных учреждений. Мы же понимаем, что просто взять и исполнить предписания крайне сложно: у всех разные условия, есть малокомплектные школы, и есть организации, где проектная мощность здания больше, а детей меньше или наоборот. У нас есть большие школы по полторы тысячи человек, школы с двухсменным режимом работы. Девять процентов школьников пока учатся во вторую смену.

Но перед всеми стоит задача это сделать. Конечно, если нам предписано провести генеральную уборку, мы ее проведем. Если предписано проветривать помещения и проводить влажную уборку с определенной периодичностью, мы все это будем делать. Термометрию на входе мы уже вводим, и теперь каждое образовательное учреждение будет думать, как это реализовать с учетом конструкции здания, чтобы не было массового скопления детей на входе. В общем, процесс подготовки к этому учебному году весьма сложный для всех.

– А как начнется учебный год для дошколят? Будут ли открыты все детские сады и какова ситуация с детскими садами на сегодня?

– Детским садам в этом плане легче, потому что многие принимали детей весной и летом и уже имеют какой-то опыт работы в новых условиях. На данный момент в республике в 272 детсадах работают дежурные группы и чуть более 11 тысяч детей их посещает. Это достаточно много, учитывая, что мы начинали в апреле с приема 400 детей. Заведующие этими детсадами уже знают, как организовать процесс. У них отработаны и контроль входа, и термометрия, и уборка помещений, и другие моменты.

В рамках проведения ЕГЭ мы также отработали со школами, которые были пунктами проведения экзаменов, и вход учащихся с разных сторон здания, и прохождение контроля, и нахождение в помещении. ЕГЭ мы провели без эксцессов, то есть некоторый опыт у нас есть.

Сейчас мы все готовимся, чтобы 1 сентября был, как и положено, праздником. Да, есть ограничения, но это будет праздник. Просто без массовых мероприятий. Кто-то проведет праздничные классные часы, кто-то классом выйдет на улицу и проведет праздничную линейку на улице. У нас нет единого сценария проведения этого дня, каждая школа выберет наиболее удобный для нее вариант.

– Проведение обязательной термометрии чревато большим скоплением детей у входа в школу. Как будет решаться этот вопрос?

– Школы будут открывать запасные выходы. И каждый класс будет знать, в какую дверь им заходить. Где-то сдвинем начало уроков. Например, одна часть детей будет приходить к восьми часам, другая – после первого урока. Главное – чтобы не было скопления. Каждая школа сама решит, как лучше сделать. И, конечно, помнить про принцип разумности. Надо понимать, что в этот процесс включены все – и учителя, и дети, и родители. Поэтому параллельно надо будет разъяснять родителям, почему мы делаем так, а не иначе.

Сразу хочу оговориться: ходит много слухов, что в середине сентября вся республика опять уйдет на жесткий карантин. Мы не видим оснований для этого. Перед нами стоит задача соблюдать все требования, а работать мы будем так, как работали всегда. У нас же есть опыт карантинных мероприятий во время эпидемий гриппа и ОРВИ. В каждом муниципалитете есть санитарно-эпидемиологические комиссии, и обычно вопросы закрытия класса, группы или школы отрабатываются совместно с Роспотребнадзором. Мы будем жить по такому же режиму. Будет какая-то неприятность в отдельно взятом коллективе – мы этот коллектив и будем закрывать на карантин.

– Обычно кризисные ситуации позволяют увидеть слабые места и открыть новые возможности. Почти для всех сфер жизни таким кризисом стала пандемия. Какие слабые места в системе образования выявила эта ситуация?

– Конечно, переход на дистанционное обучение заставил нас сделать выводы. Во-первых, это был стресс для всех. Во-вторых, мы увидели свои сильные и слабые стороны и поняли, что массовый перевод всей системы образования на дистанционку – это неэффективно. Да, стремительно начали создаваться новые платформы и ресурсы, но их использование мы видим только как дополнение, но ни в коем случае не как замену классно-урочной системы. Уровень подготовки у всех детей разный, и для их обучения нужны разные условия и подходы.

Кроме того, мы признали, что организационно и методически не были готовы к таким кризисам. Не все учителя обладали необходимыми компетенциями, не все понимали, как организовать процесс. И мы только за апрель обучили более 12 тысяч педагогов. Мы оказались не готовы и технически. Ведь не секрет, что не везде есть широкополосный интернет, где-то действует спутниковый или мобильный интернет, и там нет возможности проводить интерактивные онлайн-занятия.

Не у всех педагогов и детей были компьютеры. А те, у кого были, тоже не могли работать, так как на один компьютер зачастую претендовала вся семья, включая родителей: многие из них тоже работали дистанционно. Некоторые школы передавали им компьютеры во временное пользование. В общем, это было очень непросто. Мы за четвертую четверть полторы тысячи компьютеров передали во временное пользование детям. В рамках нацпроекта в этом году 101 организация получит новую компьютерную технику. Это, как правило, мобильные переносные классы. Если вдруг возникнет необходимость, их тоже можно будет передать детям во временное пользование.

– Требования Роспотребнадзора к классным помещениям в условиях особого режима таковы, что школам наверняка нереально их исполнить. К примеру, два с половиной квадратных метра на ученика при средней наполняемости класса в 25 человек подразумевает помещение более 60 квадратных метров. Как будет решаться этот вопрос?

– Это первый вопрос, который задали все руководители школ, получив новые санитарные правила. Мы не везде сегодня можем разделить классы или организовать учебный процесс в две смены. Во-первых, это очень сложный процесс: классы сформированы, учителя закреплены. По какому принципу делить? К тому же если делить, то придется уйти во вторую смену большим количеством классов и детей. И где мы возьмем такое количество учителей? Это действительно самый непростой пункт из требований СанПиНов. С Роспотребнадзором мы ведем переговоры. Выход пока видим в том, чтобы в классах установить рециркуляторы, хорошо проветривать. То есть там, где площадь не соответствует нормам, мы максимально усилим обработку помещений и очищение воздуха. Окончательное решение каждая школа будет принимать самостоятельно.

– Рециркуляторы для всех школ – это, наверное, дорого с учетом непредвиденных расходов?

– Дорого. Мы подсчитали – цифра очень внушительная. Это внеплановые расходы, мы при формировании бюджета на 2020 год не знали, что возникнет такая ситуация. Не могу сказать, что случится чудо, и 1 сентября везде все будет. Но будем всеми возможными способами решать эти вопросы. И рециркуляторы, и термометры частично уже закуплены, и будем продолжать их приобретать. В этом плане мы действуем поэтапно. Детские сады точечно уже закупили необходимое оборудование. Для проведения ЕГЭ мы тоже частично приобретали рециркуляторы, которые использовались в пунктах приема экзаменов. Требуется больше. Рециркуляторы будем покупать и за счет местных бюджетов, за счет республиканских средств. Наша общая задача – спокойно и терпеливо исполнить все требования. Мы уже научились носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию, научимся соблюдать и другие правила.

– Август – время приемки школ. Насколько уже готовы образовательные организации к новому учебному году?

– К середине августа мы завершили приемку. Подготовительная работа была проведена большая. Двести миллионов мы выделили на укрепление материально-технической базы. Сто миллионов – на антитеррористическую защиту и пожарную безопасность. Более двухсот миллионов было потрачено на новое оборудование в рамках национального проекта «Образование». Муниципалитеты тоже выделили свои деньги. Некоторые школы, не теряя времени, начали ремонт учреждений еще в мае, так как дети находились на дистанционном обучении. Сегодня 779 из 783 организаций уже приняты. Четыре учреждения находятся в стадии капремонта.

– Какие новые школы и детсады будут открыты в этом году?

– В этом году завершается строительство сразу нескольких школ. Две в Сыктывкаре – в поселке Краснозатонском и в микрорайоне Орбита. Школа в Орбите сейчас в процессе процедуры получения лицензий на образовательную деятельность. Начинаются работы по подготовке к лицензированию школы в Затоне. В Часово школа-детсад оперативно проходит все разрешительные процедуры. Школа в селе Дутово скоро будет построена, осенью ожидаем завершение. Как только объект сдадут, мы сразу начнем процесс лицензирования. В ноябре завершится строительство школы в Визинге, которая уже готова на 95 процентов. Несколько отстает от графика строительство школы в Помоздино, потому что там была смена подрядчика. К концу августа туда зайдет новая компания. Срок сдачи – июль 2021 года.

Зимой 2021 года начнется строительство школы в Объячево. До конца года будут сданы два больших детсада с бассейном в Эжвинском районе и в Выльгорте. В Усть-Цильме акт ввода детсада уже получен, они сейчас проходят процедуру лицензирования и в ближайшее время откроются.

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы министерства образования