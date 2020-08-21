Автобусы, доплаты и профориентация

Участники республиканского педсовета обсудили задачи на новый учебный год

По новым федеральным требованиям к школьному автопарку сроки эксплуатации школьных автобусов не должны превышать десяти лет. До конца текущего года в республику будет поставлено 49 новых автобусов, которые практически на сто процентов позволят обновить устаревший автопарк. Об этом на республиканском педагогическом совещании 20 августа сказал врио главы Коми Владимир Уйба.

Традиционно на республиканском педсовете подводили итоги минувшего учебного года и определяли задачи на новый год. В беседе с журналистами перед началом совещания министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова отметила, что большие сложности в организацию учебного процесса внесла пандемия коронавируса. Для всех образовательных учреждений разработаны методические рекомендации и новые СанПиНы. В режиме повышенной эпидемической опасности придется работать до конца календарного года.

Несмотря на это, в республике продолжают строиться и открываться новые объекты. В этом учебном году появится стационарный «Кванториум» в Ухте, откроются 42 центра гуманитарного и цифрового профиля «Точки роста» и IT-куб в Сыктывдинском районе, а в рамках проекта «Молодые профессионалы» появится пять мастерских и лабораторий по промышленным и инженерным технологиям. Также 101 образовательная организация получит новое компьютерное оборудование.

В числе задач, стоящих перед системой образования в этом году, – повышение доплаты за классное руководство до пяти тысяч рублей плюс «северные» с сохранением действующих выплат. С учетом «северных» средняя доплата по региону составит около 8000 рублей. Существовавшие ранее выплаты учителям также останутся на прежнем уровне. В рамках реализации проекта «Земский учитель» 16 учителей отправятся преподавать в сельские школы с получением выплаты в один миллион рублей.

Особое внимание на педсовете было уделено профориентационной работе, так как вопросы профессионального самоопределения – одни из самых важных для старшеклассников. По словам Натальи Якимовой, в республике уже действует несколько проектов, которые знакомят школьников с крупными промышленными предприятиями региона. Третий год подряд Коми будет участвовать в федеральном проекте «Билет в будущее».

– В этом году на базе 14 организаций среднего профессионального образования пройдут профессиональные пробы по 25 компетенциям, со школьниками будут работать 65 опытных наставников из числа педагогических работников колледжей, техникумов, – рассказала министр образования.

Владимир Уйба отметил, что профориентация – один из шагов по закрытию «огромной дыры» в некомплекте по нескольким специальностям. В частности, в регионе остро не хватает врачей, фельдшеров и медсестер, а также педагогов и специалистов сельского и лесного хозяйств. По словам врио главы, ему поступают обращения от жителей республики возродить профессиональное обучение в школах, это хорошо зарекомендовавшая себя практика.

Галина ГАЕВА

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