С опорой на леса

В развитии туризма в Коми основную ставку делают на уникальную природу

Вопросы развития внутреннего туризма обсудили на заседании правительства Коми 20 августа. Если туристический проект, предлагаемый республикой, войдет в топ-10 на всероссийском конкурсе, на территории Троицко-Печорского района, Инты и Вуктыла появится ряд новых туристических объектов, улучшатся дороги и прочая инфраструктура.

Врио главы Коми Владимир Уйба отметил, что ограничения, связанные с коронавирусом, в том числе по выезду за рубеж, подстегнули интерес к внутреннему туризму.

– Республика Коми в этом плане очень перспективный регион, где есть возможности для развития самых востребованных направлений, таких как экологический, природный, оздоровительный, спортивный и этнотуризм, – высказал мнение Владимир Уйба. – Нам есть что показать и чем удивить гостей. Туристическая отрасль должна стать одним из драйверов развития республики, ее сельских районов и даже небольших населенных пунктов. Но чтобы это заработало, необходим комплексный подход. Развитие внутреннего туризма – задача не только министерства культуры, туризма и архивного дела Коми, но и других ведомств. Чтобы турист сюда пришел, важны и транспортная составляющая, и сервис, и кадры.

Также, по мнению руководителя региона важно, чтобы турпродукты были хорошо представлены в интернете, дабы потенциальный гость буквально в несколько кликов мог решить все вопросы: как добраться, где питаться и ночевать. Владимир Уйба рассказал, что накануне эта тема обсуждалась в ходе его рабочей поездки по Троицко-Печорскому району. Было высказано несколько интересных предложений от местных жителей, в том числе по изготовлению сувениров, национальной кухне, дополнительных маршрутах – жители средней полосы с удовольствием приехали бы сюда за грибами, например.

Министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов подтвердил, что туристическая отрасль республики одна из первых попала под удар из-за ковида. По данным Комистата, на начало 2020 года в Коми было 228 хозяйствующих субъектов и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма. В регионе работают четыре оператора по въездному и внутреннему туризму. Единовременно в различных гостиницах, гостевых усадьбах могут разместиться более 7300 гостей. В 2019 году объем платных услуг в туристической сфере превысил два миллиарда рублей. А в нынешнем году из-за пандемии коронавируса компании, предоставляющие туристские услуги, гостиницы и гостевые дома, в весьма непростой ситуации. Хотя меры, предпринимаемые правительством страны, властями региона, несколько ее смягчили. Министр сообщил, что в этом году те, кто работает в турсфере, получат гранты, также предусмотрены компенсации на часть затрат, связанных с укреплением материально-технической базы, с организацией детских туров по республике. Благодаря гранту, например, в Ухте откроется туристский информационный центр, будет поддержано проведение фестиваля мастеров в Усть-Цилемском районе, этнокультурного праздника «Чомор» в Корткеросском районе, появятся новые арт-объекты в Печоре и Усть-Куломском районе.

Рассказывая о различных фестивалях, праздниках и прочих событиях, которые интересно будет посетить туристам в Коми, министр упомянул о грядущем чемпионате мира по хоккею с мячом, продвижение этого события идет совместно с минспорта региона.

– Я считаю, что это будет одно из самых знаковых и посещаемых событий, – отметил докладчик. – И с точки зрения туристского бизнеса мы должны быть готовы к нему на все сто процентов.

По словам Сергея Емельянова, в Коми с помощью бизнеса, общественников уже намечены приоритетные направления во внутреннем туризме. Выделено пять туристско-рекреационных кластеров: «Арктический» (ядро в Воркуте и Инте), «Сереговский» (медтуризм в санаторий «Серегово»), «Сыктывкарский» (культурно-познавательные направления в окрестностях столицы Коми, в том числе на территории Финно-угорского этнопарка в Ыбе), «Печорский» (водный и культурно-познавательный, этнографический туризм вдоль бассейна реки Печоры), а также «Уральский» – самый перспективный на данный момент.

Об этом туристско-рекреационном кластере министр рассказал подробнее. Второе его название – «Девственные леса Коми», поскольку именно так называется объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, куда входят территории Национального парка «Югыд ва» и Печоро-Илычского заповедника (естественно с Маньпупунером), еще несколько объектов на приуральских территориях, они и стали основой для формирования кластера. Этот проект входит в топ-30 всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. И, возможно, войдет в топ-10. В таком случае его развитие будет профинансировано из федерального бюджета, а это повлечет за собой создание качественной инфраструктуры.

Кластер делится на три основные зоны. Первая – популярнейшее плато Маньпупунер в Троицко-Печорском районе. Планируется строительство визит-центра в поселке Якша (туристы там смогут заодно посетить лосеферму), бутик-отеля в этническом стиле на 50 номеров (в случае невозможности вылета на плато из-за плохой погоды туристам будет где остановиться), вертолетной площадки, десяти модульных отелей на пять номеров каждый, сети обустроенных по мировым стандартам троп, а также ремонт дороги из Троицко-Печорска в Якшу (больше половины этой трассы в грунтовом исполнении и в плачевном состоянии).

Вторая зона кластера – «Желанное» в Интинском районе. Там нужно обустроить автодорогу до базы «Желанное», экологические маршруты для трекинга, скайраннинга, построить глэмпинговый комплекс (видовой гостевой дом) на 50 мест, реконструировать кварцевую штольню – объект туристского показа.

Третья зона – «Горнолыжная» на территории Вуктыла, где должны разместиться горнолыжный комплекс и гостиница с лечебно-оздоровительными и медицинскими услугами.

В результате реализации этого проекта число туристов в этом кластере должно, по самым скромным подсчетам, увеличиться до ста тысяч в год (сейчас десять тысяч). Вырастет число туроператоров, увеличатся налоговые отчисления в местные бюджеты, будет развиваться бизнес на территориях. Общий бюджет проекта – три миллиарда рублей из федерального бюджета.

Примерно такой же объем средств планирует выделить бизнес, который заработает на территории кластера. При этом, по словам Сергея Емельянова, появление новых туристических объектов не должно повредить заповедным территориям.

Анна ПОТЕХИНА

Фото vk.com