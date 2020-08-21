В ожидании второй волны COVID

Сроки вакцинации жителей Коми от коронавирусной инфекции обсуждались во время прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной главы Коми. Речь на мероприятии в основном шла о вакцинации от гриппа, но поступило немало вопросов и о коронавирусе. Врачи, участвовавшие в прямой линии, заверили, что COVID пришел «всерьез и надолго» и люди должны привыкать к сосуществованию с опасным «соседом». Чувствовать себя в безопасности не могут даже те, кто уже переболел, потому что инфекция видоизменяется, в мире уже фиксируются случаи повторного заражения.

Медики отметили, что коронавирус – инфекция, «склонная» к нарушению правил. Если разные виды гриппа – заболевания сезонные, то COVID сезонности не имеет: он опасен в любое время года. Кроме того, болезнь дает самые разные осложнения, как перенесенное заболевание аукнется в будущем, врачи пока предсказать не могут.

Прозвучали и вопросы о вакцине от коронавируса, которая была официально зарегистрирована в России. Об этой вакцине уже идут споры, но в ближайшем будущем очень немногие жители Коми смогут испытать действие этого препарата на себе.

Заведующая отделом клинической эпидемиологии республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Нина Овчинникова сообщила, что по планам в октябре начнется промышленная разработка вакцины, запуск производства намечен на январь. Когда вакцина поступит в Коми, неизвестно, но партия ее будет небольшой. Первыми вакцинируются медики, которые контактируют с инфицированными. Прогнозировать сроки вакцинации всех желающих врачи не берутся, поскольку все будет зависеть от объемов выпуска вакцины.

Во многих федеральных СМИ появляются прогнозы о второй волне коронавируса осенью. Начальник отдела эпидемиологического надзора республиканского управления Роспотребнадзора Ромэн Галимов сообщил, что в Коми разговоры о второй волне COVID преждевременны, поскольку еще не завершилась первая волна. Она идет по республике с небольшими подъемами и снижениями и завершится только тогда, когда не будут фиксироваться новые случаи заболевания. Пока же они регистрируются ежедневно. Так, по данным на 21 августа, в Коми лабораторно подтвержден 6261 случай инфицирования, за сутки добавилось 37 новых фактов. Справились с инфекцией уже 5150 человек, в активной фазе болезнь протекает у 1034 пациентов. С начала пандемии в Коми скончались 77 инфицированных.

По мнению Ромэна Галимова, причина новых случаев инфицирования в Сыктывкаре – массовое несоблюдение мер профилактики, в первую очередь масочного режима. Медики, участвовавшие в прямой линии, признали, что понимают, как устали люди от необходимости соблюдать ограничения, но иного «противоядия» от коронавируса пока нет.

Некоторые граждане просто не верят в реальность коронавируса, потому что в России нет тех ужасов, которые, судя по телесюжетам, происходили в других странах, например, в США. Нина Овчинникова подчеркнула, что возможность своевременного качественного лечения инфицированных появилась лишь из-за тех довольно жестких ограничительных мер, которые были приняты в самом начале пандемии и не дали инфекции широко распространиться. Качественная медицинская помощь привела к относительно низкому уровню смертности от коронавируса.

В итоге не очень большое количество случаев тяжелого течения болезни и невысокая летальность вызвали у ряда граждан легкомысленное отношение к COVID. В некоторых кругах уже распространяется мнение о том, что надо переболеть, организм выработает иммунитет, а потом можно жить спокойно. Нина Овчинникова пояснила, что никто не может предсказать, как тот или иной человек перенесет (или не перенесет) коронавирус, какими будут осложнения, к каким последствиям все это приведет. Поэтому сознательно «напрашиваться» на инфицирование неразумно. Спокойного «соседства» с коронавирусной инфекцией для людей не будет еще очень долго. Врачи подчеркнули, что на данном этапе от опасной инфекции помогут защититься только меры профилактики, в первую очередь ношение масок и частое мытье и дезинфекция рук.

В целом ситуация с распространением коронавируса в Коми стабилизируется, о чем свидетельствует поэтапное снятие ограничений. Так, в регионе с 21 августа возобновили работу театры, театральные и концертные организации. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба.

Как сообщила пресс-служба главы региона, в соответствии с документом работа театров, театральных и концертных организаций разрешена с 21 августа по 30 сентября при условии обеспечения соблюдения социальной дистанции на расстоянии не менее полутора метров при нахождении зрителей и сотрудников в театре (зале), в зоне кассового обслуживания, в фойе и в зоне буфетов, при входе в зал и выходе из зала, при расстановке сидячих мест в фойе (кресла, диваны, стулья). Также в театрах и концертных залах должны проводиться профилактические мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, утвержденные Роспотребнадзором.

Но требования Роспотребнадзора выполняются не всеми сотрудниками предприятий и организаций, которые уже функционируют в обычном режиме. Сотрудники мэрии Сыктывкара, которые проводят профилактические рейды, регулярно выявляют нарушения в торговых организациях. Во время очередного рейда нарушения были зафиксированы в двух ларьках с фруктами и овощами по Карла Маркса, 172/2 и Оплеснина, 1/1. По информации пресс-службы столичной мэрии, персонал магазинов по указанным адресам не использовал маски и перчатки. Информация о предприятиях, нарушающих профилактические меры, будет передана в Сыктывкарский городской суд для принятия соответствующих мер.

Людмила ВЛАСОВА

Фото ТАСС