«Гажа акань» в «Народном бюджете»

В Новикбоже пройдет фестиваль кукол

К середине августа в Коми реализовали 41 проект «Народного бюджета» из 218, прошедших отбор комиссии в феврале. Пока лидируют проекты в сферах благоустройства (воплощены в жизнь 11 из 49), образования (10 из 30), культуры (8 из 24).

Если же рассматривать в процентном соотношении, то, пожалуй, лучше всего обстоят дела с идеями в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Коми. Хотя их реализовано всего три, но их и было не так уж много – 11, к тому же свои коррективы внесла история с коронавирусом, из-за которого отменили или перенесли различные массовые мероприятия. А в списке этнокультурных проектов таковых было больше половины: межрегиональный народный праздник «Луд» в Ижме, межрайонный фестиваль традиционной культуры народа коми «Емдiнса югöр» в Усть-Вымском районе, народно-обрядовые праздники «Гажа валяй» в Сысольском районе и «Луза дорса гаж» в Прилузском, межрегиональный праздник «Усть-Цилемская горка», республиканский праздник «Коми книга» в селе Чернутьево Удорского района, фестиваль «Гажа акань» в рамках проекта «Мы живем на Севере» в усинской деревне Новикбож. До противоэпидемических ограничений успели провести только «Гажа валяй» 1 марта. «Коми книгу» планируют провести в режиме онлайн 22 августа, а «Луза дорса гаж» перенесли на неопределенный срок, возможно, он пройдет в сентябре.

На фестиваль «Гажа акань» в Новикбоже (посвященный национальной игрушке) планировалось пригласить мастеров-кукольников из разных регионов, чтобы обменяться опытом, и для туристов это событие было бы очень интересным. В результате первый фестиваль народной и авторской куклы решено перевести в режим онлайн, пройдет он 20 сентября. Дом культуры деревни Новикбож снял и выложил в интернете пригласительный видеоролик с кружащимися тряпичными куклами-скрутками. На странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте» выкладываются фото работ кукольников, мини-интервью с ними. Лучших кукол будут выбирать по фото или видеоизображениям в номинациях «Тряпичная красавица», «Кукла-травушка», «Кукла моего детства», «Огородное чучело». Кроме того, творческие коллективы могут прислать видео с мини-спектаклями, музыкальными представлениями, игровыми программами, так или иначе касающимися кукольной темы.

В сфере малого и среднего предпринимательства к середине августа успели реализовать три проекта «Народного бюджета» из 16, в сфере агропромышленного комплекса – два из восьми, в области физкультуры и спорта – два из 18, в сфере дорожной деятельности – один из 15, в сфере занятости населения – один из 37. Наиболее активно по проектам «Народного бюджета» сейчас работают в Сысольском, Княжпогостском, Прилузском и Усть-Цилемском районах – реализовано по четыре проекта. По три проекта – в Печоре, Усинске и Усть-Куломском районе.

Фестиваль проводится в Новикбоже, так как для этой деревни кукольная тема давно знакома и любима, здесь семь лет назад был открыт музей народной тряпичной куклы. Во время недавней рабочей поездки в Усинск и.о. главы Коми Владимир Уйба побывал и в Новикбоже, где ознакомился с экспозицией этого музея и поделился впечатлениями на своей странице «ВКонтакте»: «Здесь собраны разные коллекции кукол: обрядовые, игровые, куклы-травницы, коми и русские куклы. Как мне рассказали, кукла – первая среди игрушек, на нее не влияет время, она так же, как и в далеком прошлом, находит свой путь к сердцам детей и взрослых. В каждую куклу вложена любовь и частичка души мастера, ее создавшего. Наверное, поэтому куклы и вызывают такой интерес не только среди детей, но и среди взрослых людей. Я и сам не смог устоять перед очарованием экспонатов музея, задержавшись, чтобы хоть немного изучить секреты народных обычаев, а также познакомиться с народной тряпичной куклой, которая, по словам специалистов, сегодня переживает подлинное возрождение. Побывав в этом музее, я еще раз убедился в том, что у Республики Коми – большой потенциал для развития туризма. Республика богата не только удивительными природными красотами, но и своими людьми, мастерами, настоящими подвижниками, влюбленными в свое дело и бережно сохраняющими культуру Коми. Конечно же, подобные музейные площадки на всей территории региона заслуживают самой высокой оценки и поддержки со стороны правительства республики».

Что касается других этнокультурных проектов, то на данный момент уже проведены работы по обустройству помещения для национальных объединений в Усинске и по развитию инфраструктуры в этнокультурном парке «Бызовая», где построена «Избушка Бабы Ёмы». В Сыктывкаре еще предстоит провести цикл мероприятий, посвященных роли женщины в коми культуре, в Инте – сшить костюмы для ведущих этнокультурного праздника оленеводов «Тэрыб кöр».

Анна ПОТЕХИНА

Фото vk.com