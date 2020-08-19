Праздник в интернете

День республики и День государственного флага России в этом году будут праздновать онлайн. Ряд учреждений региона 22 августа намерены провести различные развлекательные и образовательные мероприятия в честь 99-летия Коми, ссылки на которые будут размещены на их сайтах и в соцсетях.

На платформе «ВКонтакте», например, пройдет республиканский праздник «Коми книга», который традиционно проводился в Удорском районе. Мероприятия состоятся 21 и 22 августа в сообществах «Культурная среда Удоры», «Удора онлайн», «Администрация Удорского района», все ссылки на них можно найти и на странице фестиваля «Коми книга». В первый день праздника пройдут «ПриклюЧтения на плоту» – онлайн-встречи с писателями, уроженцами Удоры Еленой Афанасьевой и Александром Герасименко. А также виртуальные мастер-классы по мезенской росписи, работе с берестой, изготовлению куклы-оберега.

В субботу соберет гостей праздник «Сикт-грезд öнъя литератураын» («Деревня в современной литературе»), в Чернутьевской библиотеке состоится открытие зала «Территория чтения». Кроме того, команды Удорского и Усть-Куломского районов посоревнуются в межрайонной интеллектуальной онлайн-игре «Что? Где? Когда?». Можно будет послушать стихотворения и отрывки из произведений российских писателей, выступления творческих коллективов, взглянуть на видеопрезентации по материалам конкурса «Уникальная книга». А также поучаствовать в новом конкурсе арт-объектов «Чудило» – в селе Чернутьево мастера будут создавать деревянные скульптуры на тему произведений коми авторов, жюри на месте их оценит, а любой пользователь интернета сможет наблюдать за этим не выходя из дома и тоже выбрать наиболее понравившийся объект, на основании виртуальных голосов мастер получит приз зрительских симпатий.

По пути переноса праздника в интернет пошли и организаторы на муниципальном уровне. Например, администрация Прилузского района в преддверии Дня республики тоже приготовила для местных жителей подарок – информационно-познавательную программу «Республика – созвучие сердец», состоящую из видеороликов, посвященных традициям людей разных национальностей, которые живут на территории муниципалитета: их обычаям, праздникам, играм, национальным блюдам. Кроме того, Центр культуры и досуга села Объячево (в котором, кстати, сейчас идет большой ремонт) обещает интернет-пользователям большую онлайн-программу с играми, мастер-классами, тематическими программами, выступлениями местных артистов (включая показ сцены из спектакля «Свадьба с приданым»).

Праздничную программу ко Дню республики подготовила Национальная библиотека Коми. 22 августа учреждение культуры в своей группе в «ВКонтакте» выпустит серию постов, приуроченных к 99-летию региона. Все, кто считает себя знатоком Коми, смогут проверить себя в викторине «Краеведческие загадки». В течение дня на стене группы будут публиковаться вопросы на знание фактов из различных отраслей и сфер жизни региона. Те, кто будет отвечать быстрее и точнее всех, получат призы.

О том, что издается о народе коми и регионе за рубежом, можно будет узнать из видеообзора «О Республике Коми на иностранных языках: издания из коллекции экстериорики». В этот же день в паблике библиотеки состоится премьера видеоролика, в котором достопримечательности столицы республики предстанут в необычном ракурсе – в каплях дождя.

Национальная галерея Коми 22 августа проводит день открытых дверей, посвященный Дню государственности Республики Коми и Дню государственного флага Российской Федерации.

Как рассказали изданию организаторы мероприятия, в программе – экскурсии на постоянную экспозицию для групп не более чем из пяти человек: «По залам Национальной галереи», «Русское изобразительное искусство», «Изобразительное искусство Республики Коми». Если погода будет хорошей, то для прогулок откроют и Сад скульптуры при галерее. Здесь планируется провести квест «Тайны Сада скульптуры». Для всех посетителей вход на постоянную экспозицию свободный.

Также пройдут экскурсии на временные выставки для групп, в которых не более пяти человек. Это выставка мастеров Агеевых «Преемственность традиций» и новая экспозиция, которая откроется накануне праздника «Василий Кандинский и Россия». Подлинные живописные произведения в Сыктывкар привезут из собрания Государственного Русского музея.

В галерее пройдет творческая мастерская «Моя республика». На ней научат делать открытки в технике монотипии.

Также в программе знакомство с сайтом «Краевидение. Коми край глазами художников». Это уникальная художественная энциклопедия, созданная на основе музейной коллекции Национальной галереи республики при участии Воркутинского музейно-выставочного центра. Программа сайта включает произведения живописи, графики, скульптуры конца XIX – начала XXI века, посвященные Коми краю. Всего около семисот произведений.

Анна ПОТЕХИНА, Артур АРТЕЕВ