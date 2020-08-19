Алкоголь и табак продавали с нарушениями

Республиканское управление Роспотребнадзора обнародовало результаты надзора за оборотом алкогольной и табачной продукции в Коми в первом полугодии. И то, и другое нередко продается с нарушениями.

Проверены 20 субъектов торговли, продающие алкоголь в 62 точках, в 15 из них выявлены нарушения. В частности, в Усинске продавали пиво с истекшим сроком годности, а в Вуктыле индивидуальный предприниматель и вовсе продавал его дистанционно (оштрафован он по материалам ОМВД России по Вуктылу). В ряде торговых точек Сыктывкара, Усть-Куломского, Усть-Вымского и Корткеросского районов не соблюдался температурно-влажностный режим хранения алкогольной продукции, да и контроль за этим режимом отсутствовал. Кроме того, в Воркуте, Сыктывкаре, Ухте и Прилузском районе выявлены случаи, когда продавцы алкоголя не могли предоставить сведений о том, что они проходили медосмотры. По результатам проверок составлено два протокола в отношении юрлиц, десять протоколов в отношении должностных лиц, вынесены постановления по штрафам на общую сумму 135 тысяч рублей.

Что касается продажи табачной продукции, то выявлено 28 фактов нарушений – реализация в стометровой зоне от границ образовательных учреждений (в Сыктывкаре, Ухте, Вуктыле, Сысольском районе), несоблюдение требований к знаку о запрете курения (Вуктыл, Усть-Куломский район), продажа табака с выкладкой и демонстрацией в торговом зале (Воркута), недоведение информации о перечне продаваемой табачной продукции (Усть-Куломский район), розничная продажа сосательного табака (Усть-Куломский район), реализация табачной продукции на предприятии общественного питания (Сыктывкар). В целом за эти нарушения виновные должны заплатить штрафов на 825 тысяч рублей.

Анна АЯНОВА

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