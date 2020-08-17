Республика и Росгидромет заключили соглашение о сотрудничестве

В Сыктывкаре подписано соглашение между Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и правительством Коми о сотрудничестве в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды. Подписи в документе поставили врио главы Коми Владимир Уйба и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

– В республике налажено эффективное взаимодействие с Центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми. Выстроена работа по оперативному обмену информацией о фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей среды, об изменениях погоды и климата. Мы получаем аналитическую поддержку по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, последствий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Уверен, что подписываемое сегодня соглашение будет способствовать нашему плодотворному сотрудничеству в дальнейшем, – отметил Владимир Уйба.

– Давно знаю Владимира Викторовича и высоко ценю как деятельного человека и профессионального управленца. Его работа в нынешнем качестве – один из лучших образцов эффективного взаимодействия руководства субъекта Российской Федерации и Росгидромета. Республику Коми и нашу федеральную службу связывает многолетнее надежное партнерство. Уверен, так будет и впредь, а заключенное сегодня соглашение придаст новый импульс этому сотрудничеству на благо жителей региона, – заявил Игорь Шумаков после церемонии подписания.

Соглашение включает в себя перечень опасных гидрометеорологических явлений на территории региона: метеорологические, агрометеорологические, опасные природные явления в зоне оленеводства и гидрологические, а также их критерии. Документ регламентирует предоставление гидрометеорологической информации органам исполнительной власти республики, совершенствование системы предупреждения об угрозе возникновения опасных природных явлений, а также экстремально высоком загрязнении окружающей среды.

Также стороны договорились объединить усилия в совершенствовании систем обеспечения гидрометеорологической безопасности, мониторинга загрязнения окружающей среды.

После церемонии подписания соглашения Владимир Уйба и Игорь Шумаков провели рабочее совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы взаимодействия между правительством Коми и Росгидрометом. В их числе – устройство дополнительных постов наблюдений, расширение области аккредитации аналитической лаборатории Коми ЦГМС, мониторинг изменения водного режима и русловых процессов рек.

В Воркуте в 2021 году Росгидрометом планируется приобрести и установить два новых стационарных поста наблюдений с современными приборами и оборудованием, которые заменят устаревшие посты. Также в Воркуте будет переоснащена аналитическая лаборатория мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Планируемый объем финансирования указанных мероприятий составит более 24 миллионов рублей.

Центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми запланировано проведение в этом году рекогносцировочных работ в селе Окунев Нос Усть-Цилемского района, поселке Приуральский Печорского района, деревне Захарвань городского округа «Усинск». В этих населенных пунктах будет проведено обследование и обустройство постовых устройств с их привязкой к высотной сети России. В период половодья 2021 года эти посты уже будут функционировать.

В ходе рабочего совещания также была рассмотрена возможность реализации на территории Коми пилотного проекта по созданию федерального кластера по изучению вечной мерзлоты. Руководство Росгидромета поддержало инициативу и выразило готовность оказать необходимое содействие в ее реализации, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru